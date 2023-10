Livro de Britney Spears atinge o topo após a bomba sobre o aborto de Timberlake

diegofi diegof - https://istoe.com.br/author/diegof/ 18/10/2023 - 2:31 Para compartilhar:

O próximo livro de memórias da Princesa do Pop, Britney Spears, “The Woman in Me”, alcançou o primeiro lugar na lista de mais vendidos da Amazon na terça-feira (17), depois que ela revelou que fez um aborto enquanto namorava Justin Timberlake.

Spears, 41, recorreu às redes sociais para comemorar a conquista e agradecer a sua base de fãs por pré-encomendar o livro antes de seu lançamento em 24 de outubro.

“1 semana até meu livro #TheWomanInMe chegar às prateleiras 📚!!!” ela escreveu. “Obrigado a todos por já terem se tornado o número 1 na Amazon !!!”

Junto com a mensagem, a vencedora do Grammy compartilhou um vídeo promocional com várias imagens dela mesma ao longo dos anos, dublado com áudio de seu documentário da MTV de 2008, “Britney: For the Record”.

“Um dia terei um bom livro – um livro bom e misterioso”, disse ela na narração de uma década atrás.

A notícia chega horas depois de Spears lançar um trecho bombástico de seu tão aguardado relato , no qual ela escreveu sobre o término da gravidez dela e de Timberlake no final de 2000, quando ela tinha cerca de 19 anos.

“Eu amei muito Justin. Sempre esperei que um dia teríamos uma família junta. Isso seria muito mais cedo do que eu esperava”, ela compartilhou.

“Mas Justin definitivamente não estava feliz com a gravidez. Ele disse que não estávamos prontos para ter um filho em nossas vidas, que éramos muito jovens. Tenho certeza que as pessoas vão me odiar por isso, mas concordei em não ter o bebê. Não sei se essa foi a decisão certa. Se tivesse sido deixado apenas para mim, eu nunca teria feito isso. E ainda assim Justin tinha tanta certeza de que não queria ser pai.”

A cantora de “Stronger” descreveu o procedimento como “uma das coisas mais agonizantes” que ela já experimentou.

Embora o representante de Timberlake não tenha respondido ao pedido de comentários do Page Six, fontes nos disseram anteriormente que o membro do *NSYNC, 42, estava “preocupado” com o que sua ex iria revelar sobre seu relacionamento de três anos em suas memórias.

“Ele está muito curioso”, disse-nos uma fonte exclusivamente na segunda-feira. “Isso está comendo ele.”

Uma fonte da publicação, no entanto, rejeitou relatos de que Spears ataca Timberlake em seu livro, dizendo à Page Six que “não é uma queda”, mas sim a estrela de “Crossroads” “finalmente tendo a chance de contar sua história fortalecedora” depois de ser silenciada durante sua tutela de 13 anos .

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias