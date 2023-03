Livro com textos de Milton Nascimento e Lô Borges celebra 50 anos do Clube da Esquina

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/03/2023 - 17:47 Compartilhe

A Garota FM Books e a Kuarup convidam para o lançamento do livro De Tudo Se Faz Canção – Os 50 anos do Clube da Esquina em São Paulo, no dia 24 de março (sexta-feira), às 19h, no Espaço Kuarup (Rua Alves Guimarães, 309, Pinheiros). Organizado por Márcio Borges (um dos principais letristas do Clube da Esquina) e Chris Fuscaldo (pesquisadora musical e biógrafa), o livro foi produzido em 2022 para celebrar as cinco décadas do álbum que revolucionou a música brasileira.







Márcio Borges e Chris Fuscaldo estarão no local para autografar os exemplares e haverá uma apresentação de Telo Borges em um tributo ao legado de Milton Nascimento, Lô Borges e do próprio Márcio, entre outros mineiros que deixaram sua marca na história da música. No pocket show dois jovens artistas convidados: a cantora Sarah Renata e o cantor Tuia. A participação especial ficará por conta de Alaíde Costa, a única mulher e a única de fora do grupo dos mineiros convidada a gravar uma faixa no LP de 1972, “Me Deixa em Paz”.

Recentemente, o Clube da Esquina, LP gravado por Milton Nascimento e Lô Borges em 1972 foi eleito o melhor disco já lançado no país, segundo ranking preparado pela equipe do podcast Discoteca Básica com base em listas enviadas por 162 críticos, artistas e pesquisadores musicais (inclusive Fuscaldo). Editado pela Garota FM Books – e visando os fãs estrangeiros – o livro é bilíngue (Português/Inglês) e reúne depoimentos longos dos músicos envolvidos na produção – de Alaíde Costa, convidada na faixa “Me deixa em paz”, a Milton e Lô –, além de textos de Márcio Borges e uma biografia do movimento que colocou Minas Gerais no mapa da música brasileira escrita por Chris Fuscaldo.

Além de um faixa a faixa escrito por nomes como Ana Maria Bahiana, Charles Gavin, Patricia Palumbo, Kamille Viola, Ricardo Schott, Renato Vieira, Leandro Souto Maior, Bento Araujo e outros pesquisadores musicais, o livro conta ainda com um prefácio e um posfácio contando como foram as comemorações em 2022, com depoimentos de atores do musical Os Sonhos Não Envelhecem, de Ricardo Alexandre (editor do podcast Discoteca Básica) e de Marcos Sabino, produtor do Festival Marazul, realizado em Niterói, onde o LP foi pré-produzido entre 1971 e 1972.

Aliás, este é o primeiro livro que ajudará os fãs a entenderem o que é, afinal, o loteamento Marazul, e poderão levar para casa uma foto atual da casa onde Milton, Lô, Beto Guedes e Jacaré – primo trespontano de Bituca – moraram no início da década de 1970. Além dessa, o livro traz diversas outras imagens históricas, desde Milton como crooner do grupo W’s Boys (que tinha Wagner Tiso na formação) até a despedida dele dos palcos na turnê A Última Sessão de Música.

Sobre o livro:

De Tudo Se Faz Canção – 50 Anos do Clube da Esquina

Organização: Márcio Borges e Chris Fuscaldo

Edição: Garota FM Books

Colorido, 20cm x 20cm, papel cuchê, 300 páginas

Valor de capa: R$ 149

