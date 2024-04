Livro Bege: Emprego aumentou a um ritmo ligeiro em geral nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/04/2024 - 16:24 Para compartilhar:

O emprego aumentou globalmente a um ritmo ligeiro nos Estados Unidos, com nove distritos reportando aumentos muito lentos ou modestos, e os restantes três sem indicarem alterações no emprego, segundo o Livro Bege do Federal Reserve (Fed). Segundo a publicação, divulgada nesta quarta-feira, 17, a maioria dos distritos notou aumentos na oferta de mão de obra e na qualidade dos candidatos a empregos.

Apesar das melhorias na oferta de mão de obra, muitos distritos descreveram uma escassez persistente de candidatos qualificados para determinados cargos, incluindo maquinistas, trabalhadores do comércio e trabalhadores do setor hoteleiro.

Os salários cresceram a um ritmo moderado em oito distritos, com os restantes quatro registrando apenas aumentos ligeiros a modestos. Os contatos afirmaram que as taxas anuais de crescimento salarial regressaram recentemente às suas médias históricas. No geral, os contatos esperavam que a procura e a oferta de trabalho se mantivessem relativamente estáveis, com novos ganhos modestos de emprego e uma moderação contínua do crescimento salarial de volta aos níveis pré-pandemia.