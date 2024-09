Livro Bege do Fed aponta que houve aumento de distritos com atividade estável ou em queda

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/09/2024 - 16:00 Para compartilhar:

A atividade econômica nos Estados Unidos cresceu ligeiramente em três distritos, enquanto o número de distritos que relataram atividade estável ou em declínio aumentou de cinco no período anterior para nove no período atual, registrou o Livro Bege do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). O documento, que foi divulgado nesta quarta-feira, resume as condições econômicas no período e compila as opiniões de empresas instaladas nas distritais do Banco Central dos Estados Unidos.

Em relação ao consumo, o documento cita que os gastos caíram na maioria dos distritos, tendo se mantido geralmente estáveis durante o período do relatório anterior.

As vendas de automóveis continuaram a variar por distrito, com alguns observando aumentos nas vendas e outros relatando vendas mais lentas devido às taxas de juros elevadas e aos preços elevados dos veículos.