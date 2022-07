Livro Bege: distritos relatam desaceleração da demanda

“Vários” dos 12 distritos em que o Federal Reserve (Fed) está presente relataram desaceleração da demanda desde meados de maio, com atividade econômica apenas modesta no período, segundo relata o Livro Bege, sumário de opiniões que embasam as decisões monetárias do Fed, divulgado nesta . O documento afirma que empresários em cinco distritos citaram preocupações com o “risco crescente” de que a economia americana entre em recessão.

É esperado, inclusive, que a demanda nos 12 distritos do Fed enfraqueça mais nos próximos seis a 12 meses, e por isso as perspectivas para a atividade, em geral, permaneceram negativas. O Livro Bege relata que os empresários viram os gastos de consumidores moderarem por conta do aumentos nos preços de itens essenciais, como alimentos e combustível.

Entre setores, a atividade industrial teve desempenho “misto”, ainda prejudicado pela escassez de mão de obra disponível e gargalos na cadeia de suprimentos. Mais especificamente, a produção energética sofreu com esses dois fatores, embora a demanda tenha sido “robusta”, destaca. Já novas vendas de carros seguiram fracas por conta dos baixos estoques.

A demanda por moradias enfraqueceu “notavelmente”, o que aumentou os estoques do setor e moderou a alta nos preços. No setor financeiro, a demanda por empréstimos foi “mista” na maioria dos distritos, com queda entre clientes residenciais, por conta de juros de hipotecas mais altos, completa o Livro Bege.