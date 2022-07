Livro Bege: disponibilidade de mão de obra melhorou, mas salários seguem em alta

Quase todos os 12 distritos do Federal Reserve (Fed) notaram melhora modesta na disponibilidade de mão de obra desde meados de maio, segundo relata o Livro Bege, sumário de opiniões que embasam as decisões monetárias do Fed, divulgado nesta quarta-feira, 13. De acordo com o documento, há menor demanda por trabalhadores, especialmente nos setores industrial e de construção.

As condições gerais, no entanto, seguem de aperto do mercado de trabalho e crescimento do emprego de “modesto a moderado”, enquanto o nível salarial continua em alta, ressalta.

Quatro distritos indicaram que os empregadores estavam considerando oferecer ou já ofereceram bônus para compensar os custos adicionais da alta inflação nos EUA, enquanto em dois distritos os próprios trabalhadores pediram aumentos, diz o Livro Bege.

Por fim, três distritos esperam que o crescimento salarial permanecerá elevado nos próximos seis meses, enquanto alguns avaliaram que as pressões salariais devem diminuir ainda este ano.