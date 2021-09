Livre no mercado, Paulinho já mantém conversas com o Corinthians Meia rescindiu com o Al-Ahli, da Arábia Saudita, e estafe do atleta já discute a possibilidade de retorno do jogador ao Timão em janeiro

O meia Paulinho, que rescindiu com o Al-Ahli, da Arábia Saudita, neste fim de semana, já conversa com o Corinthians sobre um possível retorno.

Caso o retorno do jogador ao Timão se confirme, não ocorrerá nesta temporada, já que a janela de transferências internacional se encerrou, mas, sim, na abertura do espaço para transferências em janeiro de 2022.

A diretoria corintiana iniciou as conversas com o estafe do meia, mas, por enquanto, está tudo na base da palavra.

Como está livre no mercado, Paulinho chegaria ao Corinthians sem custos de compra, assim como fez com os recentes contratados do time, até mesmo os de peso, como Giuliano, Renato Augusto, Róger Guedes e Willian, com o Time do Povo tendo que arcar apenas com os salários.

O Timão chegou a ‘namorar’ o jogador neste meio de ano, quando Paulinho rescindiu com o Guanghzou Evergrande, da China, mas a preferência do atleta foi migrar para o mundo árabe, onde ficou apenas dois meses e jogou quatro jogos, tendo marcado dois gols. Os motivos da saída do atleta do Al-Ahli foram pessoais.

Além da equipe do Parque São Jorge, Red Bull Bragantino, onde Paulinho treinou no primeiro semestre, enquanto buscava a rescisão com o Guangzhou, e Grêmio também se mostraram interessados no jogador.

Paulinho defendeu o Corinthians entre o segundo semestre de 2010, após se destacar pelo Bragantino, no Campeonato Paulista, e 2013. No período, disputou 161 jogos, marcou 34 gols e conquistou cinco títulos, um Brasileiro (2011), uma Libertadores (2012), um Mundial (2012), um Paulista (2013) e uma Recopa Sul-Americana (2013).

