Livre da tutela do pai, Britney Spears posta série de fotos nua em viagem

A cantora Britney Spears publicou uma série de fotos em seu Instagram, na noite desta quinta-feira (30), em que aparece completamente nua, com emojis cobrindo as partes íntimas, ou fazendo topless, com as mãos tampando os seios.

“Se divertir no Pacífico nunca machucou ninguém”, escreveu a cantora na legenda. Britney ainda brincou com algumas edições que fez em suas fotos, mostrando que o fundo da imagem ficou deformado por causa delas.

Britney tem comemorado em um local paradisíaco com o noivo, Sam Asghari, o fim de sua tutela de 13 anos, estabelecido pela Justiça de Los Angeles, que retirou o pai da cantora, Jamie Spears, do controle de sua vida.

A Princesa do Pop está a um passo de ficar totalmente livre do controle de terceiros, pois sua tutela financeira ficará até o fim deste ano sob a guarda de um contador.

