Livraria fecha e espaço vira local de prática de tiro ao alvo em Mogi das Cruzes

Em outubro de 2018, a Livraria Saraiva fechou lojas em todo o Brasil e entre elas estava a do Mogi Shopping, em Mogi das Cruzes. No lugar em que ficava a livraria está funcionando agora o Sniper X Airsoft, um espaço para prática de tiro ao alvo com fuzil, pistola elétrica e pistola a gás e “bolinhas”. E, em breve, também para a prática de arco e flecha.

Locais para praticar airsoft e jogos que simulam combates são comuns e a atividade tem ganhado adeptos no Brasil. O Mogi Shopping apresenta o Sniper X Airsoft, presente também no Shopping Cantareira Norte, onde é possível atirar com equipamentos que simulam armas reais, entre seus espaços de lazer. Antes de ocupar o local atual, a empresa tinha um “estande de tiros de airsoft” no shopping.