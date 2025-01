Livraria de SP sai dos Campos Elísios e vai para o Bixiga; reinauguração é sábado

A Livraria Na Nuvem, que até o fim de 2024 dividia espaço com o Café Colombiano, no bairro dos Campos Elísios, está de endereço novo. A partir deste sábado, 1º, a livraria passa a funcionar dentro do Espaço Cultural Farofa do Bixiga (Rua Treze de Maio, 744), em frente à Praça Dom Orione, no Bixiga.

A livreira Renata Costa é quem está à frente do negócio. Ela tem no currículo mais de 15 anos na extinta Saraiva e passagem pela carioca Blooks, em que foi gerente da unidade do Shopping Frei Caneca, também já fechada.

“Antes nós tínhamos um espaço pequeno, pois lá éramos parceiros, nós o sublocávamos – a livraria em si era pequena, mas era uma livraria muito bem abastecida e com uma curadoria bem pensada. Não tinha tanta coisa em quantidade, mas tínhamos de tudo o que seria interessante para uma pessoa que gosta de literatura e humanidades; tínhamos o melhor da literatura brasileira, o melhor da literatura estrangeira, o que era pertinente a áreas como gênero, raça, para as discussões sobre povos originários, sobre feminismo, porque é essa a nossa proposta. Agora, além disso, temos muito mais títulos – aumentamos em 10% a quantidade de títulos”, disse Renata ao Estadão.

Para marcar a reinauguração, uma programação com música, debates, sarau e até uma oficina de escrita criativa ocorre neste sábado. Às 14h, o Bloco Piranha faz uma apresentação musical que será seguida por um bate-papo com a escritora Luciany Aparecida, autora de Mata Doce (Alfaguara).

Às 16h, acontece uma oficina de escrita criativa com a jornalista Daniela Urquidi e às 18h, o Sarau Poesia de Esquina de Volta ao Ninho faz uma apresentação. A cantora Nana Pastorello encerra a programação com show de voz e violão.

A casa receberá programações gratuitas sempre aos sábados no período da tarde. Já estão previstos um bate-papo com João Anzanello Carrascoza, no dia 8 de fevereiro, e outro sobre cordel, no dia 15.