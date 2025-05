Lívian Aragão rebate ataques à sua aparência: ‘Eu nasci assim’

A atriz Lívian Aragão, de 26 anos, quebrou o silêncio e se manifestou abertamente sobre os ataques que recebe sobre a sua aparência desde a infância. A atriz, que é filha de Renato Aragão e Lilian Taranto, recordou que tinha seu nome atrelado à palavra “feia” nos sites de busca da internet.

“Eu colocava meu nome no Google e a primeira palavra que aparecia era “feia”. Nessa época, eu comecei a ter um blog, eu postava e sempre tinha um comentário: ‘que feia’, ‘alisa esse cabelo’, ‘tira essa sobrancelha’. Eu lia e pedia explicações”, contou ela ao “Vênus Podcast”.

“Eu nasci muito exposta, as pessoas falam o que querem. [Sempre pensei] eu nasci assim, essa é minha fisionomia, sou feliz comigo e não vou deixar que ninguém diminua minha aparência. Eu era uma criança”, completou.

Lívian disse ainda que até seu pai entra na brincadeira. “As pessoas falam que eu me pareço muito mais com minha mãe e ele fala: ‘Graças a Deus’ [risos]. É um espelho, elas se enxergam mais nos outros do que nelas. Por que você fala coisas ruins?”, questionou.

Lívian fez alguns trabalhos na televisão, incluindo “Malhação” e já namorou o ator Nicolas Prattes, atual marido de Sabrina Sato.