Lívian Aragão nega relação conturbada da família com filha de Renato Aragão

Lívian Aragão se manifestou pela primeira vez sobre os rumores de que seu pai, Renato Aragão, viva em conflito com a filha Juliana por sua orientação sexual.

A influenciadora digital negou que a relação da moça com o restante da família seja conturbada. A atriz disse ainda que ninguém sabia que a motorista de aplicativo, que morou na mansão do humorista até o início deste ano, havia criado uma vaquinha na internet para pedir dinheiro.

“A gente não fazia ideia. Falei ‘como assim?’. Não entendi nada”, declarou em entrevista ao podcast “Inteligência Ltda”.

A caçula do humorista afirmou também que a irmã trabalha como motorista porque quer. “Ju morava com a Martha [Rangel, mãe de quatro filhos de Renato] nos Estados Unidos durante muitos anos e trabalhava lá em posto de gasolina, porque sempre amou carro e dirigir… polemizaram o fato de ela ser Uber, o que a gente não vê problema nenhum, porque é um emprego legítimo”, completou ela, relembrando que a irmã já foi motorista de pets e dirigia para levar a filha à escola.

Lívian aproveitou para esclarecer que a decisão de morar com Aragão foi da Juliana, e que agora ela decidiu sair de lá.

“Depois de um tempo, foi casada e se divorciou. Teve a Julia, que mora com a gente… ela veio morar com a gente, e ficou por mais de dez anos. No início deste ano, ela resolveu sair de casa porque tem 48 anos e pode escolher onde morar”, justificou.

A atriz detalhou as profissões de seus outros irmãos. “Um é diretor, outro é músico, outro é roteirista, e a Ju agora trabalha com Uber. Cada um teve sua escolha de trabalhar com o que quisesse”, alegou.