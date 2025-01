Lívian Aragão é detonada na web por chamar Fernanda Torres de nepobaby

Lívian Aragão, 25 anos, foi detonada nas redes sociais, na última segunda-feira, 6, após usar o termo “nepobaby” para se referir a Fernanda Torres, ao comemorar a vitória da atriz brasileira no Globo de Ouro de Melhor Atriz de Drama, ocorrida no último domingo, nos EUA.

“Dia de muita emoção pros nepobabies”, escreveu a filha do humorista Renato Aragão, o eterno Didi, em uma foto publicada nos Stories do Instagram, em que ela aparece na frente de um telão com a imagem de Fernanda.

A postagem se referia ao fato de ela ser filha de famoso, assim como a vencedora na premiação americana, que é filha da consagrada atriz Fernanda Montenegro.

Porém, a publicação não foi bem aceita pelos internautas.

O termo nepobaby, abreviação de nepotism baby, é utilizado para adjetivar filhos de famosos que conquistam oportunidades graças à fama dos pais.

Em uma postagem no Feed, com a imagem de Fernanda na premiação segurando o troféu, internautas aproveitaram para detonar a filha do trapalhão.

“Uma noite histórica para @oficialfernandatorres e para todo o Brasil! Que LINDO ver esse momento! O talento tá no sangue”, escreveu ela na legenda.

“A sorte é que a Fernanda herdou talento e você herdou a palhaçada”, disparou uma internauta. “A diferença é que a Fernanda não é reconhecida por ser FILHA da Fernanda Montenegro, né? A Fernanda Torres é reconhecida por sua carreira, que é incrível inclusive”, escreveu mais uma.

Nesta terça-feira, Lívian voltou às redes sociais para se explicar sobre o uso do termo.

“Eu fiz o post para falar desse marco histórico, que foi ela ganhar o Globo de Ouro. Vocês tem noção?”, começou ela, em vídeo publicado nos Stories.

“Uma atriz brasileira ganhando um Globo de Ouro, trazendo visibilidade, não só para ela — que é uma atriz fantástica —, mas para o nosso país, isso é incrível!”, continuou.

Após tecer elogios à protagonista de “Ainda Estou Aqui”, Lívian explicou o motivo de sua brincadeira.

“[Ser nepobaby] basicamente é quando sua família tem conexões, você tem privilégios, etc. As pessoas marginalizam muito essa palavra, que na verdade não é demérito nenhum. Primeiro que você não escolheu nascer nessa família, segundo que você teve oportunidades, e tudo bem. Você vai usar essas oportunidades ou não?”.

“Eu acho que a Fernanda Torres é uma pessoa que abraçou essas oportunidades, batalhou, até hoje ela batalha e finalmente ela teve o reconhecimento, até mesmo internacional”, concluiu.