Lívian Aragão coloca em prática ensinamentos do pai em projeto social de educação digital

Aos 25 anos de idade, Lívian Aragão deu um novo salto para a carreira de empresária. Também conhecida por seus papéis nas novelas “A Flor do Caribe” (2013) e “Malhação” (2017), a filha do humorista Renato Aragão agora é embaixadora voluntária da ONG “A Liga Digital”, que busca levar conhecimento e inspirar jovens das periferias na busca por oportunidades no mercado de trabalho.

Decidida a estudar Artes Cênicas, a atriz se mudou para os Estados Unidos em 2020, mas voltou logo no começo da pandemia. Desde então, Lívian vem focando em ajudar o próximo, buscando colocar os ensinamentos de seu pai em prática.

Em entrevista ao site IstoÉ Gente, a atriz contou um pouco da sua trajetória com projetos sociais e a relação com a cultura cearense de sua família.

“’A Liga Digital’ é um projeto que já vem há quatro anos e eu não conhecia, mas venho postando muito nas minhas redes sobre os bastidores de criação de conteúdo, venho compartilhando o meu processo de criar, postar, então, a Edi, que comanda a ‘Liga Digital’, me mandou um e-mail contando a história, eu achei super interessante”, contou a apresentadora do podcast “Vibe Boa“.

Lívian entrou oficialmente no projeto na segunda-feira, 28, que busca ajudar jovens de comunidades carentes e de baixa renda a se profissionalizarem digitalmente. Com cursos gratuitos, professores com conhecimento no mundo digital ministram aulas de forma online e presencial. A influenciadora digital decidiu fazer parte para aprender e “contar um pouco da minha história, compartilhar um pouco do que eu sei com as pessoas que querem muito”.

Ela conta que seu pai, o eterno Didi, reafirma que apenas três coisas podem mudar o mundo: Educação, educação e educação, e ela leva isso para a vida:

“Se eu estou aqui tendo uma visibilidade, se eu posso ter a internet como fonte de comunicação, por que eu não posso passar isso adiante? Então, eu acho que educação para mudar o mundo é fundamental. Então, eu cresci pensando nisso, cresci ouvindo meu pai falar disso e eu levo isso muito para vida”, explica.

Relação com o cabelo

Parte importante da apresentadora, Lívian busca passar uma mensagem sobre a aceitação dos cachos para os seguidores. Lívian, que nunca teve cabelo liso, compara a abertura que enxerga na sociedade sobre padrões capilares atualmente.

“Hoje em dia, em comparação há dez anos, muita coisa mudou. Se fala muito mais abertamente sobre, mas são só dez anos, né? Não sei se são mais, mas na minha visão, são poucos anos. E como eu tenho 25 [anos], ou seja, mais do que a metade da minha vida, eu cresci ouvindo as pessoas falarem que o cabelo cacheado era cabelo bagunçado”, lamenta.

“As pessoas têm essa mania de querer te colocar em uma caixinha e de um padrão, enfim. Só que eu acho que a gente tem que ser nosso próprio padrão, sabe? Eu acho que a gente não tem que se encaixar numa caixa que talvez não seja nossa. E se aceitar é o primeiro passo disso”.

De forma online, a atriz acabou de lançar o livro “Sou Cacheada, Sim”. Nele, Lívian busca ajudar as pessoas a se conhecerem por meio de relatos pessoais e testes para descobrir a curvatura do cabelo e como cuidar dele.

“Eu tenho recebido muitas mensagens positivas e eu fico muito feliz de mais uma vez estar podendo ajudar as pessoas por só compartilhar e falar abertamente sobre o cacho”, completou.

Cultura

Entrando no contexto familiar, a apresentadora explica que atualmente mora com os pais e que deseja aprender um pouco mais sobre a cultura de sua cidade natal.

“Eu fui pra Los Angeles. Eu morei dois anos lá, me formei e fiz minha faculdade lá. E aí teve a pandemia. Então eu voltei, né? Porque a gente achava que tudo ia acabar durante a pandemia. A gente não sabia como é que ia ser. Então, eu voltei e fiquei com os meus pais. E acabou que a gente ficou aqui”, conta.

“Então, eu tenho um pezinho no Ceará que é engraçado”, iniciou. “Eu vou para lá, passo dois dias lá, eu começo a sair falando com sotaque, pego gíria. E é o meu lugar. Eu acho que um dos meus lugares favoritos no mundo é Fortaleza. Além de ter família, meus melhores amigos moram lá e é um lugar que tem um espaço muito especial no meu coração”.

Lívian comenta que a comida nordestina é um fator bastante importante. “A gente tem as nossas comidas que a gente sempre faz aqui. Clássicas. É o feijão verde, é o cuscuz, é a tapioca. A tapioca é o clássico aqui de casa. É uma delícia. É cultural, né?”.

