Livia Nunes vai a badalado evento internacional com Kate Hudson e Hailey Bieber

Livia Nunes está em Los Angeles e, a convite de Cult Gaia, participou do jantar badalado da Fashion Trust US, que aconteceu nesta terça-feira, 6. Na ocasião, Lívia dividiu a mesa com a atriz e modelo Cara Delevingne, ambas a convite da fundadora e diretora criativa da marca Cult Gaia, Jasmin Larlan.

“É uma honra participar de um evento tão importante e inspirador, cercada de pessoas que admiro e que movimentam o cenário global da moda”, disse Lívia.

Entre as convidadas estavam também Hailey Bieber, Fergie, Kerry Washington (Scandal), Zooey Deschanel (Trolls), Kate Hudson (Como perder um homem em 10 Dias), Lucy Hale (Pretty Little Liars), Jeremy Scott, Lisa Rinna (The Real Housewifes), Cara Delevingne (Anna Karenina), Madeline Brewer (Handmaid’s Tail), Laverne Cox (Orange Is the New black), Nicky Hilton e Kathy Hilton, entre outros.