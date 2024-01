Livia Chanes se torna CEO da operação brasileira do Nubank

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/01/2024 - 14:37 Para compartilhar:

A executiva Livia Chanes é a nova CEO da operação brasileira do Nubank. No banco digital há quatro anos, ela começou como diretora de produtos, passou a cuidar dos negócios do Brasil no segundo semestre de 2022 e agora passa a integrar a diretoria executiva da Nu Holdings, com a posição de CEO Brasil.

A cofundadora e Chief Growth Officer Cristina Junqueira segue responsável pelo crescimento geral da companhia, que inclui a operação no Brasil, mas seu foco maior será na estratégia de expansão internacional.

Cristina Junqueira está diretamente envolvida no avanço das operações da fintech no México, que já conta com 4,3 milhões de clientes, e na Colômbia, que acabou de receber a licença para operar como instituição financeira. Na semana passada, o Nubank começou a oferecer conta digital no país.

Em um comunicado, o Nubank informa que na gestão de Livia Chanes na operação brasileira, como country manager, o banco digital conquistou 20 milhões de novos clientes e lançou mais de 50 novos produtos e serviços, incluindo crédito consignado e o cartões de crédito em braile.

Antes do Nubank, a executiva teve passagem por locais como Itaú Unibanco e a consultoria McKinsey.

