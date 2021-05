Lívia Andrade toma vacina contra covid-19 nos Estados Unidos: ‘Privilégio me incomodou’

Lívia Andrade tomou a vacina contra a Covid-19 nos Estados Unidos e compartilhou o registro no seu perfil no Instagram.

“Pensei muito sobre isso! No início, pensei até em não tomar a vacina. A pandemia deu um sacode na minha vida em todos os sentidos, interferiu no meu relacionamento, no meu trabalho e na minha saúde, claro. Então decidi mudar tudo inclusive a decisão sobre tomar a vacina. Poderia ter tomado antes, já que onde estou isso é possível, mas no início não me senti confortável, o tal “privilégio” me incomodou muito. Mas chegou o grande dia, parei de ver o lado negativo e passei a ver o lado positivo. Se Deus me deu essa oportunidade por que não tomar??? Eu estou no lugar certo, na hora certa e nada é por acaso! Estou em paz com a minha consciência e decisão. Gostaria que todos pudessem e que todos tivessem a mesma oportunidade, não só de vacinar, mas de ter uma vida melhor. O mundo nunca vai voltar a ser o mesmo, os que se foram não voltam mais, tudo agora é diferente, é preciso transmutar!!! Sou muito grata por tudo”, disse a apresentadora.

