Lívia Andrade posa de fio dental

Dispensada do programa ‘Fofocalizando’, Lívia Andrade anda viajando pelo Brasil. Passeando pelo interior de Santa Catarina, a contratada do SBT posou para fotos onde aparece de fio dental.

Em fotos compartilhadas no Instagram, a loira mostrou a boa forma do corpo. “Difícil sair dessa toca hoje”, escreveu na legenda das imagens.

Algumas celebridades comentaram as fotografias de Lívia Andrade. Nomes como Simone e Simaria, Simony e Fernanda Motta marcaram presença com elogios. Seguidores anônimos também apreciaram as mídias, um deles admirou: “A mais gata e a mais linda do Instagram!”.

https://www.instagram.com/p/CC89CJQBl4n/?utm_source=ig_web_copy_link

