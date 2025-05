Lívia Andrade e dona Déa selam a paz no ‘Domingão’ após desavença nos bastidores

Dona Déa, mãe de Paulo Gustavo (1978-2021), aproveitou o Dia das Mães, celebrado neste domingo, 11, para selar a paz com Lívia Andrade, com quem divide participação no “Domingão com Huck”, da TV Globo.

No palco da atração, a veterana, que tem posição fixa no dominical, sugeriu a Lívia esquecer o passado e retomar a amizade. A ex-funcionária do SBT, por sua vez, deu um abraço emocionado em dona Déa.

Luciano Huck, apresentador da atração, ficou surpreso com o gesto, quis saber o motivo do momento de afeto entre elas, e acabou revelando que as duas não estavam se falando há meses.

+ Sabrina Sato, Isis Valverde e mais famosas apontam dores e glórias da maternidade

“Olha que momento emocionante, as duas ali, eu gostei… Olhei para o lado e estava uma agarração de Lívia Andrade com Dona Déa”, iniciou o marido de Angélica.

Dona Déa, por sua vez, respondeu: “O que aconteceu? Eu falei assim: ‘Lívia, vamos passar uma borracha nesse ano todo que passou? Vamos!’. É lógico, a gente se ama…”.

“Vocês estão me dando um presente… Vou falar! A gente estava montando ali, olhei e estavam as duas se abraçando, eu achei estranho porque… Quando a gente começou a juntar a nossa tropa original aqui, que éramos eu, Lívia, Dona Déa, Padre Fábio e a Flávia Alessandra no começo, quando a gente se conheceu, isso aqui era uma paixão”, pontuou Huck.

Logo depois, Luciano disse que, sem saber o porquê, Lívia e dona Déa pararam de se falar. “As duas são muito inteligentes e isso nunca apareceu na televisão. Quando olhei para o lado agora e vi as duas se agarrando […] Eu amo vocês duas e estou muito feliz, a senhora me deu um presente de Dia das Mães”, ressaltou.

Assista: