Lívia Andrade curte verão europeu e abre álbum de fotos em Ibiza

Da Redação 28/08/2023 - 16:41

A apresentadora Lívia Andrade, 40 anos, está fazendo valer as suas merecidas férias. Comandante do quadro ‘O Brasileiro Precisa Ser Estudado’, do ‘Domingão com Huck’, a loira está aproveitando como ninguém o verão europeu.

Nesta segunda-feira (28), ela abriu seu álbum de viagem e mostrou aos seus seguidores no Instagram cliques para lá de ensolarados em Ibiza, Espanha. Nos registros, Lívia curte um banho de mar e garante na pele a cor típica da estação.

“Não se dorme na Europa”, escreveu ela na legenda da publicação com um carrossel de 10 registros, entre fotos e vídeos.

Além das fotos de biquíni, a apresentadora mostrou alguns dos pratos e bebidas típicos da região, e paisagens naturais de Ibiza, com destaque para as praias das Ilhas Baleares.

