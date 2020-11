Lívia Andrade compartilha clique na banheira e esquenta o clima na web

A apresentadora Lívia Andrade aproveitou a noite da última quarta-feira (18) para compartilhar cliques sensuais no Instagram. Ela apareceu só de toalha na banheira, chamando a atenção dos seguidores e recebendo uma chuva de elogios na rede social.

“Dia de bater o barbeador no azulejo”, escreveu na legenda, dando a entender que era o momento da depilação. “Dia de bater o barbeador no azulejo”, disse uma seguidora. “Queria estar plena assim no chuveiro”, confessou outra.

