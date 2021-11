Livetech: lucro líquido ajustado vai a R$ 15,9 mi no º trimestre; queda de 37,2%

A Livetech da Bahia, empresa que opera com tecnologia wireless e segurança predial eletrônica, reportou lucro líquido ajustado de R$ 15,9 milhões no terceiro trimestre de 2021, queda de 37,2% em relação ao mesmo intervalo de 2020.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado totalizou R$ 75,5 milhões, alta de 27,3% na mesma base de comparação. Com isso, a margem consolidada atingiu 26,2% ao final de setembro, contra 24,7% no segundo trimestre do ano.

Na avaliação da empresa, pelo documento que acompanha o desempenho, os resultados foram alavancados principalmente por melhorias de eficiência operacional como um todo, bem como uma reação da BU Enterprise com o segmento de áudio e vídeo profissional, dado a melhora nas condições de sociabilização causada pelo arrefecimento da pandemia.

No final do terceiro trimestre, a receita financeira consolidada somou R$ 7,6 milhões, aumento 422,7% frente ao mesmo período de 2020. Tal variação, segundo a empresa, é consequência do aumento da posição de caixa da companhia ao longo do período de corrente da oferta inicial de ações (IPO, em inglês) em julho de 2021, e maior ocorrência de pagamentos de multas e juros de clientes inadimplentes no valor de R$ 1,5 milhão aproximadamente.

No acumulado do ano, a receita financeira foi de R$ 12,4 milhões, 179,3% superior ao mesmo período do ano anterior.

Saiba mais