Livetech anuncia oferta pública de distribuição primária de 334.002 ações

A Livetech da Bahia (WDC Networks) comunicou ao mercado o prospecto preliminar da oferta pública de distribuição primária de 334.002 ações no Brasil sob a coordenação líder do BTG Pactual. O preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a Investidores Institucionais.

Com base no preço por ação no fechamento de 20 de janeiro de 2022, cotado a R$15,15, o montante total da oferta seria de R$ 5,06 milhões. Esse valor, contudo, pode variar conforme conclusão do Procedimento de Bookbuilding.

Segundo Fato Relevante enviado à Comissão de Valores Imobiliários (CVM), a companhia, que opera com tecnologia wireless e segurança predial eletrônica, espera aumentar a liquidez e o volume de negociação das ações em bolsa com a oferta, a fim de capturar mais valor aos acionistas e ao mercado em geral.

Saiba mais