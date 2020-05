lives da semana | ao vivo na internet

PATRIMÔNIO

Museu do Ipiranga

Em 18/5, Dia Internacional dos Museus, a diretora Solange Ferraz fala sobre o projeto de restauração nas redes sociais da instituição a partir das 15h

GASTRONOMIA

Taste of São Paulo

O festival está realizando lives gastronômicas com chefs renomados como Benny Novak, que ensinará receitas em 21/5, às 19h30, no Instagram do evento

SERTANEJO

Bruno & Marrone

A dupla canta no Youtube no sábado, 16/5, às 21h. O repertório será definido de acordo com os pedidos dos fãs, que exigiram ‘Vida Vazia’, entre outras

REGGAE

Natiruts

Liderada pelo vocalista e guitarrista Alexandre Carlo, a banda de Brasília apresenta a live “Cante por Nós”, em 15/5, às 19h, no Instagram

SAMBA

Teresa Cristina

Sucesso! A cantora conquistou o público com lives diárias no Instagram, sempre à noite, marcadas pela informalidade e clima leve de “roda de samba”

BATE-PAPO

Casseta & Planeta

A turma bem-humorada da TV conversa ao vivo com os internautas no site do festival #CulturaEmCasa, na próxima

terça-feira, 19/5, a partir das 21h30