Liverpool x United, Inter x Juventus, Brasileirão… Saiba onde assistir aos jogos de domingo Clássico da Inglaterra aquece tarde de futebol com a disputa pela liderança da Premier League, Inter de Milão e Juventus duelam mais tarde e o Brasileirão encerra o dia

O domingo de futebol reserva grandes clássicos na Europa e muita emoção com a disputa do Brasileirão. Logo cedo, o Tottenham entra em campo pela Premier League contra o Sheffield United, às 11h (de Brasília). Em seguida, o Bayern é quem recebe o Freiburg em busca da liderança da Bundesliga, às 11h30.

Às 13h, acontece o clássico turco entre Besiktas e Galatasaray em jogo que promete pegar fogo e às 13h30, o grande jogo do dia, Liverpool e Manchester United, que além de toda a rivalidade, fazem partida valendo a liderança da tabela do Campeonato Inglês. Às 16h, começa a rodada do Brasileirão com dupla paulista em campo, o Santos recebe o Botafogo e o São Paulo vai a Curitiba enfrentar o Athletico Paranaense.

Inter de Milão e Juventus fazem mais um clássico no domingo às 16h45 e ambos estão buscando o líder do Campeonato Italiano, Milan. Às 17h, acontece a final da Supercopa da Espanha entre Barcelona e Athletic Bilbao em jogo que vale o primeiro título da temporada no futebol espanhol. Para encerrar o dia, tem mais Brasileirão e a final da Copa Diego Armando Maradona às 22h10, no duelo entre Boca Juniors e Banfield.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

COPA DO REI

Málaga x Granada – 08h

Transmissão: ESPN App

Espanyol x Osasuna – 08h

Transmissão: Fox Sports

Sporting Gijón x Real Betis – 12h

Transmissão: Fox Sports

Navalcarnero x Eibar – 12h

Transmissão: ESPN App

Alcorcón x Valencia – 14h

Transmissão: Fox Sports

Tenerife x Villarreal – 14h

Transmissão: ESPN App

ITALIANO

Napoli x Fiorentina – 08h30

Transmissão: EI Plus

Sassuolo x Parma – 11h

Transmissão: RAI Itália, Band Sports e EI Plus.

Crotone x Benevento – 11h

Transmissão: EI Plus

Atalanta x Genoa – 14h

Transmissão: Band e EI Plus

Inter de Milão x Juventus – 16h45

Transmissão: RAI Itália, TNT e EI Plus

ESCOCÊS

Motherwell x Rangers – 09h

Transmissão: ESPN App

FRANCÊS

Stade Brestois x Rennes – 09h

Transmissão: One Football App

Lille x Stade de Reims – 13h

Transmissão: One Football App

Lyon x Metz – 17h

Transmissão: One Football App

INGLÊS

Sheffield United x Tottenham – 11h

Transmissão: ESPN Brasil

Liverpool x Manchester United – 13h30

Transmissão: ESPN Brasil

Manchester City x Crystal Palace – 16h15

Transmissão: DAZN

ALEMÃO

Bayern de Munique x Freiburg – 11h30

Transmissão: Band e One Football App

Frankfurt x Schalke 04 – 14h

Transmissão: One Football App

HOLANDÊS

Ajax x Feyernoord – 12h45

Transmissão: ESPN

TURCO

Besiktas x Galatasaray – 13h

Transmissão: DAZN

SUPERCOPA DA ESPANHA

Barcelona x Athletic Bilbao – 17h

Transmissão: ESPN Brasil

BRASILEIRÃO

Santos x Botafogo – 16h

Transmissão: Globo (RJ, Santos, PR, ES, GO, TO, SE, AL, PB, RN, CE, PI, PA, AM, RO, AC, RR, AP, Juiz de Fora, DF) e Premiere

Athletico Paranaense x São Paulo – 16h

Transmissão: Globo (SP – menos Santos -, RS, SC MG – menos Juiz de Fora -, MT, MS, MA)

Atlético Mineiro x Atlético Goianiense – 18h15

Transmissão: SporTV e Premiere

Internacional x Fortaleza – 20h30

Transmissão: TNT, EI Plus e Premiere

Ceará x RB Bragantino – 20h30

Transmissão: Premiere

SÉRIE B

Ponte Preta x Náutico – 16h

Transmissão: Globo (PE), SporTV e Premiere

Vitória x Chapeconese – 16h

Transmissão: Globo (BA), SporTV e Premiere

SÉRIE D

Mirassol x Altos – 16h

Transmissão: CBF TV e TV Brasil

SÉRIE C

Ituano x Vila Nova – 18h

Transmissão: DAZN

Santa Cruz x Brusque – 18h

Transmissão: DAZN

FINAL BRASILEIRÃO SUB-20

Atlético Mineiro x Athletico Paranaense – 20h

Transmissão: CBF TV, SporTV 3 e BAND

COPA DIEGO ARMANDO MARADONA

Boca Juniors x Banfield – 22h10

Transmissão: Fox Sports

