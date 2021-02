Liverpool x Everton: onde assistir e prováveis escalações Caso vença a partida, equipe comandada por Jürgen Klopp abrirá seis pontos de vantagem do adversário. Por outro lado, Toffees buscam igualar a pontuação dos Reds

A 25ª rodada da Premier League terá como destaque um grande clássico. Neste sábado, Liverpool e Everton se enfrentam em Anfield, às 14h30 (horário de Brasília). A vitória dos Reds fará com que a equipe de Klopp fique a seis pontos de vantagem do rival.

Jürgen Klopp aproveitou a coletiva para elogiar Alisson e reiterar confiança no goleiro brasileiro. O camisa 1 dos Reds não vive boa fase.

– Não é um problema e é claro que é um trabalho, mas a maior parte do trabalho você tem a ver consigo mesmo e ele está fazendo isso, definitivamente. Não se trata de dizer a ele, ‘Vamos Ali, você é um goleiro de primeira classe’ – ele sabe disso, mas não se levanta de manhã e se olha no espelho e pensa: ‘O que eu vejo é um goleiro de primeira classe’. Mas, no final das contas, podemos confiar – e ele também pode confiar – na sua qualidade, na sua atitude, no quão focado ele está no jogo, no quanto ele dá no jogo e todo esse tipo de coisas. Não, não fiquei nem um segundo em dúvida.

Carlo Ancelotti, comandante do Everton, revelou o que espera da partida e identificou três pontos chave para a vitória: foco, coragem e confiança.

– É importante estar focado no que vamos fazer no jogo, na estratégia do jogo, ser corajoso e confiante. E tentar jogar futebol. Para jogar contra o Liverpool, você tem que lutar no nível que eles costumavam colocar nos jogos. Você tem que tentar encontrar uma solução logo de cara, você não pode apenas se defender deles. Você tem que tentar propor algo e nós vamos tentar fazer isso.

FICHA TÉCNICA

Liverpool x Everton

Data e horário: 20/02/2021, às 14h30 (de Brasília)

Local: Anfield (Liverpool, ING)

Onde assistir: ESPN Brasil

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Liverpool (Treinador: Jürgen Klopp)

Alisson; Alexander-Arnold, Kabak, Henderson, Robertson; Thiago, Wijnaldum, Jones; Salah, Firmino, Mane

Desfalques: Joel Matip, Virgil van Dijk, Diogo Jota, Joe Gomez, James Milner e Fabinho (lesionados).

Everton (Treinador: Carlo Ancelotti)

Pickford; Coleman, Holgate, Keane, Digne; Doucoure, Allan; Rodriguez, Sigurdsson, Richarlison; Calvert-Lewin

Desfalques: Jean-Philippe Gbamin e Yerry Mina (lesionados).

