Liverpool vira sobre Brighton e volta à liderança do Inglês

O Liverpool, apesar do mau início de jogo, venceu o Bighton de virada por 2 a 1 neste domingo (31) e assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Inglês, à espera do resultado do duelo entre Manchester City e Arsenal.

Depois desta 20ª vitória no campeonato, os ‘Reds’ somam agora 67 pontos, contra 64 dos ‘Gunners’ e 63 dos ‘Citizens’, que se enfrentam ainda neste domingo em Manchester.

O Brighton, nono colocado na tabela, abriu o placar com um minuto e meio de jogo marcando com Danny Welbeck, mas depois foi pressionado duramente pelo Liverpool, que chegou ao empate ainda no primeiro tempo com o colombiano Luis Díaz (27′).

Apoiados pela torcida em Anfield, os ‘Reds’ seguiram encurralando o adversário e chegaram ao gol da vitória através do egípcio Mohamed Salah (65′), aproveitando um passe entre linhas do argentino Alexis Mac Allister, ex-Brighton.

Este foi o 16º gol de Salah nesta Premier League. O artilheiro é do campeonato é o norueguês Erling Haaland, do Manchester City, com 18 gols.

O Liverpool volta a campo na próxima quinta-feira, para receber o lanterna Sheffield United.

— Jogos da 30ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

– Sábado:

Newcastle – West Ham 4 – 3

Chelsea – Burnley 2 – 2

Bournemouth – Everton 2 – 1

Nottingham – Crystal Palace 1 – 1

Sheffield United – Fulham 3 – 3

Tottenham – Luton Town 2 – 1

Aston Villa – Wolverhampton 2 – 0

Brentford – Manchester United 1 – 1

– Domingo:





Liverpool – Brighton 2 – 1

(12h30) Manchester City – Arsenal

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 67 29 20 7 2 67 27 40

2. Arsenal 64 28 20 4 4 70 24 46

3. Manchester City 63 28 19 6 3 63 28 35

4. Aston Villa 59 30 18 5 7 62 42 20

5. Tottenham 56 29 17 5 7 61 43 18

6. Manchester United 48 29 15 3 11 40 40 0

7. West Ham 44 30 12 8 10 49 54 -5

8. Newcastle 43 29 13 4 12 63 51 12

9. Brighton 42 29 11 9 9 51 46 5





10. Wolverhampton 41 29 12 5 12 42 46 -4

11. Chelsea 40 28 11 7 10 49 47 2

12. Fulham 39 30 11 6 13 46 47 -1

13. Bournemouth 38 29 10 8 11 43 53 -10

14. Crystal Palace 30 29 7 9 13 34 49 -15

15. Brentford 27 30 7 6 17 42 55 -13

16. Everton 25 29 8 7 14 30 41 -11

17. Nottingham 22 30 6 8 16 36 52 -16

18. Luton Town 22 30 5 7 18 43 62 -19

19. Burnley 18 30 4 6 20 31 65 -34

20. Sheffield United 15 29 3 6 20 27 77 -50

