Liverpool vence West Ham (2-1) e fica perto do título; Chelsea evita vexame contra Ipswich

O Liverpool deu mais um passo rumo à conquista do campeonato inglês com uma vitória por 2 a 1 sobre o West Ham neste domingo (13), pela 32ª rodada da Premier League, enquanto o Chelsea sofreu para empatar em 2 a 2 com o já rebaixado Ipswich.

Com 76 pontos, os ‘Reds’ estão 13 pontos à frente do Arsenal, que empatou em 1 a 1 no sábado com o Brentford. Os ‘Gunners’ só podem chegar a 81 pontos, então seis pontos nas seis partidas restantes seriam suficientes para o Liverpool se sagrar campeão.

Neste domingo, Mohamed Salah comemorou sua recente renovação de contrato com uma assistência primorosa para o colombiano Luis Díaz (18′). NA reta final, quando parecia que a vitória seria tranquila, o lateral escocês Andy Robertson marcou um gol contra (86′).

O Liverpool partiu para cima e pouco depois marcou o gol da vitória com uma cabeçada do capitão holandês Virgil van Dijk após um escanteio cobrado pelo argentino Alexis Mac Allister (89′).

“Estou feliz por ter renovado meu contrato antes do final da temporada, e espero que Virgil seja o próximo”, disse o egípcio Salah após a partida. “Eu adoraria vê-lo aqui novamente no ano que vem.”

– “Amo este clube”, diz Van Dijk –

Van Dijk, “orgulhoso” por ter usado a braçadeira de capitão dos ‘Reds’ pela 100ª vez, deixou uma pista sobre a provável renovação.

“Todo mundo sabe que eu amo este clube”, declarou o holandês.

O próximo domingo pode ser decisivo, pois se o Arsenal perder para o Ipswich e o Liverpool vencer o Leicester, os ‘Reds’ garantirão o tão sonhado 20º título do campeonato inglês, igualando o recorde do Manchester United.

Nas outras partidas deste domingo, o Chelsea (5º, 54 pontos) conseguiu evitar o pior em Stamford Bridge, ao empatar em 2 a 2 com o Ipswich, em uma partida em que os ‘Tractor Boys’ chegaram a fazer 2 a 0.

O paraguaio Julio Enciso abriu o placar (19′) com uma assistência de Benjamin Johnson e minutos depois o mesmo Enciso deu uma assistência para Johnson desencadear o nervosismo na casa dos ‘Blues’.

– Tottenham volta a perder –

No entanto, quarenta segundos após o início do segundo tempo, Axel Tuanzebe (46′) desviou para o fundo da rede um chute de Noni Madueke. Na reta final da partida, Jadon Sancho (79′), vaiado pela torcida ao sair do banco de reservas e entrar em campo, empatou a partida e comemorou o gol mostrando seu nome na camisa.

O empate pode deixar os ‘Blues’ fora das cinco primeira posições da Premier League se o Newcastle (7º, 53 pontos) vencer o Manchester United (13º, 38 pontos) na última partida do dia.

O Tottenham teve um desempenho ainda pior na visita ao Wolverhampton: o ‘Spurs’ perdeu por 4 a 2, mais um revés em uma temporada bastante ruim para o time comandado pelo técnico Ange Postecoglou, que está em 15º na classificação, com 37 pontos.

Se terminar nessa posição, será seu pior resultado na liga inglesa desde a temporada 1993-1994, embora os londrinos ainda continuem sonhando com o título da Liga Europa. Depois de empatar por 1 a 1 em Londres, o Tottenham vai visitar o Eintracht Frankfurt na quinta-feira, no jogo de volta das quartas de final.

— Jogos da 32ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

– Sábado:

Manchester City – Crystal Palace 5 – 2

Brighton – Leicester 2 – 2

Nottingham – Everton 0 – 1

Southampton – Aston Villa 0 – 3

Arsenal – Brentford 1 – 1

– Domingo:

Wolverhampton – Tottenham 4 – 2

Liverpool – West Ham 2 – 1

Chelsea – Ipswich Town 2 – 2

Newcastle – Manchester United

– Segunda-feira:

(16h00) AFC Bournemouth – Fulham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 76 32 23 7 2 74 31 43

2. Arsenal 63 32 17 12 3 57 27 30

3. Nottingham 57 32 17 6 9 51 38 13

4. Manchester City 55 32 16 7 9 62 42 20

5. Chelsea 54 32 15 9 8 56 39 17

6. Aston Villa 54 32 15 9 8 49 46 3

7. Newcastle 53 30 16 5 9 52 39 13

8. Fulham 48 31 13 9 9 47 42 5

9. Brighton 48 32 12 12 8 51 49 2

10. AFC Bournemouth 45 31 12 9 10 51 40 11

11. Brentford 43 32 12 7 13 52 48 4

12. Crystal Palace 43 31 11 10 10 41 40 1

13. Manchester United 38 31 10 8 13 37 41 -4

14. Everton 38 32 8 14 10 34 38 -4

15. Tottenham 37 32 11 4 17 60 49 11

16. Wolverhampton 35 32 10 5 17 47 61 -14

17. West Ham 35 32 9 8 15 36 54 -18

18. Ipswich Town 21 32 4 9 19 33 67 -34

19. Leicester 18 32 4 6 22 27 72 -45

20. Southampton 10 32 2 4 26 23 77 -54

