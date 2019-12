Liverpool vence Watford e mantém sua vantagem na liderança

O Liverpool (1º) conquistou mais três pontos neste sábado ao vencer o lanterna Watford por 2 a 0 em Anfield na partida que abriu a 17ª rodada da Premier League, e manteve sua ampla vantagem na liderança.

O atacante egípcio Mohamed Salah (38 e 90) foi o autor dos gols dos ‘Reds’, que ainda teve um terceiro marcado pelo senegalês Sadio Mané nos primeiros minutos do segundo tempo que acabou sendo anulado.

Em busca de seu primeiro campeonato inglês desde 1990, a equipe dirigida pelo técnico alemão Jürgen Klopp não diminuiu seu ritmo de vitórias e tem uma vantagem de dez pontos sobre o segundo na tabela, o Leicester.

O Liverpool soma agora 49 pontos, contra os 39 dos ‘Foxes’ e os 32 do Manchester City (3º), embora este último tenha uma partida a menos, que será disputada no domingo contra o Arsenal (9º) fora de casa.

Agora as atenções do time inglês estão voltadas para o Mundial de Clubes. A equipe de Anfield viaja ao Catar para estrear nas semifinais da competição que começou na última quarta-feira.

Já o Watford não conseguiu surpreender o campeão da Europa e segue na lanterna com apenas 9 pontos, a seis da primeira posição fora da zona de rebaixamento.

– Longe do líder –

Leicester (2º) e Chelsea (4º), que jogaram logo depois do Liverpool, não conseguiram conquistar três pontos em seus estádios contra Norwich (19º) e Bournemouth (14º) respectivamente.

A equipe comandada pelo treinador Brendan Rogers se mantém assim em segundo apesar do empate em 1 a 1 com os ‘Canaries’, interrompendo uma excelente sequência de oito vitórias consecutivas no campeonato.

Já o Chelsea do técnico Frank Lampard decepcionou sua torcida ao ser derrotado em casa por 1 a 0 pelo Bournemouth. Apesar do mau resultado, o time também manteve sua posição, o quarto lugar. Mas a derrota pode diminuir sua vantagem em relação a seus adversários que buscam as posições que classificam para a Liga dos Campeões.

O domingo terá, além do duelo entre Arsenal e Manchester City a partida entre Wolverhampton (7º) e Tottenham (8º).

— Jogos da 17ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

– Sábado:

Liverpool – Watford 2 – 0

Leicester – Norwich City 1 – 1

Sheffield United – Aston Villa 2 – 0

Chelsea – AFC Bournemouth 0 – 1

Burnley – Newcastle 1 – 0

(14h30) Southampton – West Ham

– Domingo:

(11h00) Wolverhampton – Tottenham

Manchester United – Everton

(13h30) Arsenal – Manchester City

– Segunda-feira:

(16h45) Crystal Palace – Brighton

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 49 17 16 1 0 42 14 28

2. Leicester 39 17 12 3 2 40 11 29

3. Manchester City 32 16 10 2 4 44 19 25

4. Chelsea 29 17 9 2 6 31 25 6

5. Sheffield United 25 17 6 7 4 21 16 5

6. Manchester United 24 16 6 6 4 25 19 6

7. Wolverhampton 24 16 5 9 2 23 19 4

8. Tottenham 23 16 6 5 5 30 23 7

9. Arsenal 22 16 5 7 4 24 24 0

10. Crystal Palace 22 16 6 4 6 14 18 -4

11. Newcastle 22 17 6 4 7 17 24 -7

12. Burnley 21 17 6 3 8 22 29 -7

13. Brighton 19 16 5 4 7 20 24 -4

14. AFC Bournemouth 19 17 5 4 8 19 24 -5

15. Everton 17 16 5 2 9 19 28 -9

16. West Ham 16 16 4 4 8 18 28 -10

17. Aston Villa 15 17 4 3 10 23 30 -7

18. Southampton 15 16 4 3 9 18 35 -17

19. Norwich City 12 17 3 3 11 18 35 -17

20. Watford 9 17 1 6 10 9 32 -23

