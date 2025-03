Liverpool vence Southampton de virada; City sofre 9ª derrota no Inglês

Líder isolado do Campeonato Inglês, o Liverpool venceu o lanterna Southampton de virada por 3 a 1 neste sábado (8), em Anfield, e ampliou sua vantagem na 28ª rodada, enquanto o Manchester City perdeu mais uma, ao cair em casa diante do Nottingham Forest por 1 a 0.

Com 70 pontos, os ‘Reds’ abrem 16 de vantagem sobre o Arsenal (2º, 54 pontos), que tem 2 jogos a menos e no domingo visita o Manchester United).

O Forest (3º, 51 pontos) cada dia acredita mais em uma vaga na próxima Liga dos Campeões, em especial depois de bater o City (4º, 47 pontos), adversário direto na luta pelo Top 4.

No City Ground, em um jogo sem muitas chances de gol, a vitória do Forest veio em uma jogada individual de Callum Hudson-Odoi, que avançou pela direita, cortou para fora e bateu firme para superar o goleiro brasileiro Ederson (83′).

Um chute na trave de Nico González (15′) foi o jogada mais perigosa do City, que continua longe do nível que o levou a ganhar as últimas quatro edições do campeonato.

Com esta derrota, o time de Manchester fica na quarta posição com 47 pontos, e até o final desta 28ª rodada pode ser ultrapassado pelo Chelsea (5º, 46 pontos) e igualado pelo Newcastle (6º, 44 pontos).

– Liverpool vira sobre o lanterna –

Depois da vitória suada sobre Paris Saint-Germain por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Champions, o Liverpool voltou a ter uma atuação sem brilho no primeiro tempo contra o Southampton.

O zagueiro Virgil van Dijk, capitão da equipe, e o goleiro brasileiro Alisson, herói no Parque dos Príncipes, bateram cabeça e Will Smallbone (45’+1) aproveitou para abrir o placar para os ‘Saints’.

Mas no segundo tempo, os ‘Reds’ mudaram de atitude. Luis Díaz arrancou até a linha de fundo e rolou para Darwin Núñez empatar (52′).

Apenas três minutos depois, Núñez foi derrubado na área por Smallbone e o juiz marcou pênalti, que Mohamed Salah cobrou e converteu (55′).

Salah ainda fez o terceiro, em outra penalidade máxima, já na reta final (88′). O egípcio segue como artilheiro do campeonato, agora com 27 gols.

O Liverpool agora volta suas atenções para a Champions. Na próxima terça-feira, a equipe recebe o PSG em Anfield para segurar a vantagem que conseguiu em Paris na semana passada.

— Jogos da 28ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

– Sábado:

Nottingham – Manchester City 1 – 0

Crystal Palace – Ipswich Town 1 – 0

Liverpool – Southampton 3 – 1

Brighton – Fulham 2 – 1

(14h30) Brentford – Aston Villa

(17h00) Wolverhampton – Everton

– Domingo:

(11h00) Chelsea – Leicester

Tottenham – Bournemouth

(13h30) Manchester United – Arsenal

– Segunda-feira:

(17h00) West Ham – Newcastle

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 70 29 21 7 1 69 27 42

2. Arsenal 54 27 15 9 3 51 23 28

3. Nottingham 51 28 15 6 7 45 33 12

4. Manchester City 47 28 14 5 9 53 38 15

5. Chelsea 46 27 13 7 7 52 36 16

6. Brighton 46 28 12 10 6 46 40 6

7. Newcastle 44 27 13 5 9 46 38 8

8. Bournemouth 43 27 12 7 8 45 32 13

9. Fulham 42 28 11 9 8 41 38 3

10. Aston Villa 42 28 11 9 8 40 45 -5

11. Crystal Palace 39 28 10 9 9 36 33 3

12. Brentford 38 27 11 5 11 48 43 5

13. Tottenham 33 27 10 3 14 53 39 14

14. Manchester United 33 27 9 6 12 33 39 -6

15. West Ham 33 27 9 6 12 32 47 -15

16. Everton 32 27 7 11 9 30 34 -4

17. Wolverhampton 22 27 6 4 17 37 56 -19

18. Ipswich Town 17 28 3 8 17 26 58 -32

19. Leicester 17 27 4 5 18 25 61 -36

20. Southampton 9 28 2 3 23 20 68 -48

jta/mcd/eg/cb