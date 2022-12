Liverpool vence o Aston Villa por 3 x 1 e é o sexto no Campeonato Inglês

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 26/12/2022 - 18:24 Compartilhe





(Reuters) – O Liverpool venceu o Aston Villa por 3 x 1 nesta segunda-feira, com gols de Mohamed Salah, Virgil van Dijk e Stefan Bajcetic, e subiu para o sexto lugar no Campeonato Inglês em um jogo repleto de chances.

O atacante Salah abriu o placar para os visitantes aos cinco minutos, após uma jogada sublime dos laterais Trent Alexander-Arnold e Andy Robertson.

O zagueiro van Dijk marcou o segundo do Liverpool aos 37 minutos com um excelente chute de pé esquerdo após receber uma assistência de Salah, que pode ficar orgulhoso da finalização.





Ollie Watkins colocou o Villa de volta no jogo com um cabeceio inteligente aos 14 minutos do segundo tempo para bater o goleiro Alisson, antes de o meio-campista Bajcetic, de apenas 18 anos, marcar o terceiro do Liverpool –seu primeiro gol na equipe profissional– para garantir a vitória aos 36 minutos da etapa final.

As oportunidades de gol foram muitas para as duas equipes. Darwin Nunez, do Liverpool, foi um incômodo o tempo todo, perdendo uma série de chances, incluindo um voleio bem defendido.

O resultado deixou o Aston Villa em 12º lugar, com 18 pontos, enquanto o Liverpool está com 25 pontos, um atrás do rival Manchester United, que está em quinto, mas 12 atrás do líder do Campeonato Inglês, o Arsenal, que ainda jogaria nesta segunda-feira.

