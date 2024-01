Liverpool vence Newcastle (4-2) com dois de Sallah e amplia liderança no Inglês

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/01/2024 - 20:21 Para compartilhar:

O Liverpool iniciou o ano de 2024 em grande estilo com uma vitória por 4 a 2 sobre o Newcastle, nesta segunda-feira (1º), em Anfield, pela 20ª rodada da Premier League, resultado que aumenta a vantagem dos ‘Reds’ na liderança do campeonato inglês.

Com 45 pontos conquistados, o Liverpool está três à frente do Aston Villa (2º) e cinco do Manchester City (3º) e do Arsenal (4º), embora os ‘Citizens’ tenham disputado um jogo a menos.

Numa partida dominada pelos anfitriões, o placar não se mexeu no primeiro tempo, em que Mohamed Salah desperdiçou um pênalti (22′).

No início da segunda etapa, o egípcio se redimiu e não perdoou ao receber uma assistência do uruguaio Darwin Núñez para abrir o placar (49′).

Mas em uma das poucas oportunidades dos visitantes, que já haviam tido um gol anulado por impedimento no primeiro tempo, o atacante sueco Alexander Isak empatou a partida (54′).

A tensão aumentou e nos últimos 15 minutos Curtis Jones (74′), Cody Gakpo (78′) e novamente Salah (86′, de pênalti) marcaram para garantir uma vitória importante, embora o Newcastle tenha dado uma certa dose de suspense ao diminuir para 3 a 2 com uma cabeçada de Sven Botman após uma cobrança de escanteio (81′).

Com dois gols e uma assistência, Salah se despede provisoriamente do Liverpool para disputar a Copa da África, deixando em Anfield uma preocupação com o preço que o time pode pagar na corrida pelo título se os demais atacantes não derem conta do recado durante a ausência do egípcio.

Já para o Newcastle, que lutou para pontuar até os últimos minutos graças a uma grande atuação do goleiro eslovaco Martin Dubravka, essa foi a terceira derrota consecutiva na Premier League. O time perdeu sete dos últimos oito jogos contando todas as competições.

Com 29 pontos, os ‘Magpies’ estão a 11 pontos do ‘Top 4’, zona que foi alcançada na temporada passada e no momento se afastam da luta por uma vaga europeia.

— Jogos da 20ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

– Sábado:

Luton Town – Chelsea 2 – 3

Manchester City – Sheffield United 2 – 0

Wolverhampton – Everton 3 – 0

Aston Villa – Burnley 3 – 2

Crystal Palace – Brentford 3 – 1

Nottingham – Manchester United 2 – 1





– Domingo:

Fulham – Arsenal 2 – 1

Tottenham – AFC Bournemouth 3 – 1

– Segunda-feira:

Liverpool – Newcastle 4 – 2

– Terça-feira:

(16h30) West Ham – Brighton

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 45 20 13 6 1 43 18 25

2. Aston Villa 42 20 13 3 4 43 27 16

3. Manchester City 40 19 12 4 3 45 21 24

4. Arsenal 40 20 12 4 4 37 20 17





5. Tottenham 39 20 12 3 5 42 29 13

6. West Ham 33 19 10 3 6 33 30 3

7. Manchester United 31 20 10 1 9 22 27 -5

8. Brighton 30 19 8 6 5 38 33 5

9. Newcastle 29 20 9 2 9 39 29 10

10. Chelsea 28 20 8 4 8 34 31 3

11. Wolverhampton 28 20 8 4 8 30 31 -1

12. AFC Bournemouth 25 19 7 4 8 28 35 -7

13. Fulham 24 20 7 3 10 28 35 -7

14. Crystal Palace 21 20 5 6 9 22 29 -7

15. Nottingham 20 20 5 5 10 24 35 -11

16. Brentford 19 19 5 4 10 26 31 -5

17. Everton 16 20 8 2 10 24 28 -4

18. Luton Town 15 19 4 3 12 23 37 -14

19. Burnley 11 20 3 2 15 20 41 -21

20. Sheffield United 9 20 2 3 15 15 49 -34

./bds/bur-dam/eb/aam

