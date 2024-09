Liverpool vence Milan (3-1) em San Siro na estreia na Champions

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/09/2024 - 19:00 Para compartilhar:

Em duelo movimentado, com gols e boas jogadas, o Liverpool venceu o Milan por 3 a 1 nesta terça-feira (17), em San Siro, na primeira rodada da renovada Liga dos Campeões.

Os ‘Reds’ do técnico Arne Slot, que no fim de semana sofreram a primeira derrota da temporada no Campeonato Inglês (1 a 0 para o Nottingham Forest), deixaram para trás essa decepção vencendo em um dos templos do futebol europeu com gols do zagueiro francês Ibrahima Konaté (23′), de seu companheiro de zaga, o holandês Virgil Van Dijk (41′), e do meia húngaro Dominik Szoboszlai (67′), depois que o atacante americano Christian Pulisic (3′) abriu o placar para o time ‘rossonero’.

No entanto, a noite não foi perfeita para o Liverpool, depois que um dos torcedores do time, que foi à Itália para assistir à partida, morreu atropelado em uma estrada em Bérgamo.

Além da derrota, o Milan também teve a má notícia da lesão do goleiro Mike Maignan no início do segundo tempo. O francês de 29 anos machucou o joelho esquerdo depois de um choque com o português Diogo Jota.

“O segundo gol mudou o jogo e nos afetou animicamente. Cometemos erros demais. Contra uma equipe desse nível, custa caro, mas temos que reconhecer que o Liverpool é melhor do que nós no momento”, admitiu o técnico milanista, o português Paulo Fonseca.

“Temos que continuar trabalhando para jogar como uma equipe não só por 20 minutos, mas durante toda a partida”, acrescentou Fonseca.

Protagonistas das finais da Champions de 2005 (vitória do Liverpool) e de 2007 (vitória do Milan), ambas as equipes somam 13 títulos na principal competição de clubes da Europa.

iga/pm/cb/aam