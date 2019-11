Liverpool vence Manchester City (3-1) e dispara na liderança da Premier League

O Liverpool deu um passo importante em sua luta para conquistar a Premier League, título que conseguiu ganhar pela última vez em 1990, ao derrotar neste domingo em Anfield o Manchester City por 3 a 1.

Com este triunfo contra um de seus adversários diretos pela taça, na 12a rodada, o Liverpool colocou oito pontos de vantagem sobre Leicester e Chelsea, segundo e terceiro colocados, e nove sobre o próprio City, que agora é o quarto colocado.

Dois gols nos primeiros quinze minutos, marcados pelo brasileiro Fabinho (6) e o egípcio Mohamed Salah (13), e um do senegalês Sadio Mané no segundo tempo (51), deram ao invicto Liverpool sua 11a vitória em doze partidas, com um empate.

O City reclamou de dois toques de mão na área do lateral-direito do Liverpool, Trent Alexander Arnold, uma delas na jogada que antecedeu o primeiro gol e a segunda nos últimos minutos.

Fabinho abriu o placar com um belo gol de fora da área, após uma jogada conduzida em um contra-ataque pelo senegalês, Sadio Mané.

Os jogadores do City reclamaram com o árbitro do toque de mão dentro da área de Arnold, antes da jogada.

O segundo gol nasceu em outro contra-ataque e um cruzamento de Andrew Robertson pela esquerda, que Salah desviou de cabeça para o fundo da rede.

O City não tinha outra saída a não ser atacar, sendo Agüero o jogador que levava mais perigo. Mas a chance mais clara do City veio com um chute do lateral espanhol Angeliño na trave aos 29 minutos.

Mas Sadio Mané foi quem aumentou a vantagem para o Liverpool na segunda etapa, ao desviar de cabeça um cruzamento do volante Jordan Henderson.

Com a partida decidida, o Manchester City conseguiu marcar o gol de honra, por meio do português Bernardo Silva (78).

– United vence Brighton –

Mais cedo, o Manchester United derrotou por 3 a 1 o Brighton (11º) e subiu para a 7ª posição na Premier League, perto da zona que dá acesso à Liga Europa na próxima temporada.

O brasileiro Andreas Pereira abriu o placar, com um chute de pé esquerdo que tocou em um defensor adversário (17), e dois minutos depois o time local ampliou por meio de um gol contra do holandês Davy Propper ao tentar afastar uma falta lateral.

Em um escanteio, Lewis Dunk diminuiu para os visitantes com um gol de cabeça (64), mas pouco depois Marcus Rashford decretou a vitória para os ‘Red Devils’, com um arremate de dentro da área (66).

Com este triunfo, o United sobre para a 7ª colocação, a apenas um ponto de Sheffield United (5º) e Arsenal (6º).

Além disso, a equipe comandada pelo norueguês Ole Gunnar Solksjaer se coloca a 9 pontos da zona de classificação para a Champions League, que é aberta no momento pelo Manchester City, com 25 pontos.

Na outra partida deste domingo, o Wolverhampton venceu o Aston Villa (17º) por 2 a 1 em seu estádio e ficou com 17 pontos, os mesmos do United, na oitava posição.

O português Ruben Neves (41) e o mexicano Raúl Jiménez (84) foram os autores dos gols dos ‘Wolves’.

— Jogos da 12ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

– Sexta-feira:

Norwich City – Watford 0 – 2

– Sábado:

Chelsea – Crystal Palace 2 – 0

Southampton – Everton 1 – 2

Tottenham – Sheffield United 1 – 1

Burnley – West Ham 3 – 0

Newcastle – AFC Bournemouth 2 – 1

Leicester – Arsenal 2 – 0

– Domingo:

Manchester United – Brighton 3 – 1

Wolverhampton – Aston Villa 2 – 1

Liverpool – Manchester City 3 – 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 34 12 11 1 0 28 10 18

2. Leicester 26 12 8 2 2 29 8 21

3. Chelsea 26 12 8 2 2 27 17 10

4. Manchester City 25 12 8 1 3 35 13 22

5. Sheffield United 17 12 4 5 3 13 9 4

6. Arsenal 17 12 4 5 3 16 17 -1

7. Manchester United 16 12 4 4 4 16 12 4

8. Wolverhampton 16 12 3 7 2 16 15 1

9. AFC Bournemouth 16 12 4 4 4 15 15 0

10. Burnley 15 12 4 3 5 17 18 -1

11. Brighton 15 12 4 3 5 15 17 -2

12. Crystal Palace 15 12 4 3 5 10 16 -6

13. Newcastle 15 12 4 3 5 11 18 -7

14. Tottenham 14 12 3 5 4 18 17 1

15. Everton 14 12 4 2 6 13 18 -5

16. West Ham 13 12 3 4 5 14 20 -6

17. Aston Villa 11 12 3 2 7 17 20 -3

18. Watford 8 12 1 5 6 8 23 -15

19. Southampton 8 12 2 2 8 11 29 -18

20. Norwich City 7 12 2 1 9 11 28 -17

./bds/mcd/pm/aam