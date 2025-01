Liverpool vence Lille (2-1) e se classifica para as oitavas da Champions

O Liverpool chegou à sétima vitória em sete jogos na Liga dos Campeões ao bater o Lille por 2 a 1 nesta terça-feira (21), em Anfield, e de quebra se classificou diretamente para as oitavas de final, sem ter que passar pelo playoff prévio.

Os ‘Reds’ interromperam uma sério de 21 jogos sem derrota do Lille, que ficou com um jogador a menos nos últimos 30 minutos de jogo pela expulsão do lateral Aissa Mandi (59).

Os ingleses marcaram com Mohamed Salah (34′) e Harvey Elliott (67′), enquanto Jonathan David (62′) fez o gol dos visitantes.

kca/pm/iga/cb