Liverpool vence lanterna Burnley (1-0) com gol de Fabinho; Tottenham volta a perder

Com um jogo a menos que o líder Manchester City, o Liverpool reduziu a diferença para nove pontos, após derrotar o lanterna Burnley por 1 a 0 neste domingo, pela 25ª rodada da Premier League, enquanto o Newcastle (17º) conquistou sua segunda vitória consecutiva e o Tottenham (8º) voltou a perder.

Graças a um gol do brasileiro Fabinho (40), os jogadores comandados pelo técnico alemão Jurgen Klopp abriram sete pontos em relação ao terceiro colocado Chelsea, que se sagrou campeão mundial no sábado ao vencer o Palmeiras por 2 a 1 na prorrogação, em Abu Dhabi.

O meia brasileiro marcou seu quinto gol desde o início deste ano ao desviar a bola para a rede após uma cobrança de escanteio.

Com a volta ao time titular do egípcio Mohamed Salah e do senegalês Sadio Mané, ambos adversários na final da Copa Africana de Nações, conquistada pelo Senegal, o Liverpool conquistou 3 pontos importantes em um jogo que era teoricamente tranquilo mas que acabou sendo acirrado.

A vitória apertada tranquiliza a equipe que disputará o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões na quarta-feira contra a Inter de Milão, que perdeu a liderança da Serie A neste fim de semana para o Milan.

“Hoje tudo estava preparado para enfrentarmos um jogo complicado”, disse Klopp no final da partida.

“Tivemos que trabalhar muito duro e foi isso que os meninos fizeram. Suamos a camisa. Estou muito feliz porque sei como é difícil vir aqui”, continuou o treinador do Liverpool.

Enquanto os ‘Reds’ conseguiram uma vitória que coloca pressão sobre o líder Manchester City, o Burnley terá que continuar remando para manter suas esperanças de continuar na elite do futebol inglês.

– Tottenham em queda livre –

Por sua vez, o Tottenham comandado pelo técnico italiano Antonio Conte, voltou a decepcionar ao perder em seu estádio para o Wolverhampton (7º) por 2 a 0.

Seu adversário do dia, com quem luta por vagas europeus,ultrapassou os Spurs na classificação com estes três pontos.

Já o Newcastle começa a colher os frutos após as contratações do mercado de inverno.

E foi exatamente o ex-zagueiro do Atlético de Madrid, Kieran Trippier, quem marcou o gol da vitória sobre o Aston Villa (11º) do técnico Stevan Gerrard.

No final da rodada do campeonato inglês, antes da volta das equipes da parte de cima da tabela às competições continentais, o West Ham (4º) visita o Leicester (13º).

O West Ham jogou sem o zagueiro francês Kurt Zouma que disse não se sentir bem durante o aquecimento. O jogador está imerso há uma semana em uma polêmica sobre a publicação de um vídeo em que aparece maltratando seu gato.

Os ‘Hammers’ começaram a dominar logo cedo graças ao gol de Jarrod Bowen aos 10 minutos.

No entanto, o meia belga Youri Tielemans de pênalti (44) e o zagueiro português Ricardo Pereira (57) viraram o jogo que parecia vencido até que o zagueiro Craig Dawson marcou o gol de empate nos acréscimos (90+1), o que permitiu ao West Ham permanecer na ‘zona da Champions’, com a vantagem de um ponto sobre o Manchester United.

“Ele estava doente antes do jogo, mas queria jogar e nós queríamos que ele jogasse também. Uma vez (em campo), ele sentiu que não era possível”, explicou o técnico do West Ham, David Moyes.

O treinador dos ‘Hammers’ defendeu sua decisão, explicando que precisava de seus melhores jogadores para lutar por uma vaga na Liga dos Campeões.

Além disso, neste domingo voltou a defender Zouma. “Obviamente, nosso jogador estava errado, mas há muitos jogadores ou treinadores que cometeram erros e esperamos perdão e que as pessoas aceitem o fato de que erraram e peçam desculpas”, disse Moyes.

— Jogos da 25ª rodada do campeonato inglês e classificação:

– Sábado:

Manchester United – Southampton 1 – 1

Everton – Leeds 3 – 0

Brentford – Crystal Palace 0 – 0

Watford – Brighton 0 – 2

Norwich City – Manchester City 0 – 4

– Domingo:

Tottenham – Wolverhampton 0 – 2

Burnley – Liverpool 0 – 1

Newcastle – Aston Villa 1 – 0

Leicester – West Ham 2 – 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 63 25 20 3 2 61 14 47

2. Liverpool 54 24 16 6 2 61 19 42

3. Chelsea 47 24 13 8 3 48 18 30

4. West Ham 41 25 12 5 8 44 33 11

5. Manchester United 40 24 11 7 6 38 32 6

6. Arsenal 39 22 12 3 7 34 25 9

7. Wolverhampton 37 23 11 4 8 21 17 4

8. Tottenham 36 22 11 3 8 28 29 -1

9. Brighton 33 23 7 12 4 25 23 2

10. Southampton 29 24 6 11 7 30 37 -7

11. Leicester 27 22 7 6 9 36 41 -5

12. Aston Villa 27 23 8 3 12 31 36 -5

13. Crystal Palace 26 24 5 11 8 32 35 -3

14. Brentford 24 25 6 6 13 26 40 -14

15. Leeds 23 23 5 8 10 27 46 -19

16. Everton 22 22 6 4 12 28 38 -10

17. Newcastle 21 23 4 9 10 25 44 -19

18. Norwich City 17 24 4 5 15 14 50 -36

19. Watford 15 23 4 3 16 23 43 -20

20. Burnley 14 21 1 11 9 17 29 -12

