Liverpool vence jovem equipe do Aston Villa (4-1) na FA Cup

O Liverpool evitou surpresas e venceu o jovem time do Aston Villa (4-1), cujo elenco foi fortemente afetado por um surto de covid-19 antes da partida desta sexta-feira pela terceira fase da Copa da Inglaterra (FA Cup).

No outro jogo do dia da Copa da Inglaterra entre times da Premier League, o Wolverhampton venceu o Crystal Palace por 1 a 0 com gol do espanhol Adama Traoré, aos 35 minutos.

No caso do Liverpool, o senegalês Sadio Mané abriu o placar para o atual campeão inglês aos 4 minutos e Louie Barry empatou para o Aston Villa antes do intervalo (41).

No segundo tempo, os ‘Reds’ decretaram a vitória em apenas seis minutos, com gols do holandês Georginio Wijnaldum (60), outro de Mané (63) e o ultimo do egípcio Mohamed Salah (65).

“Tivemos mais chances, mas muitas vezes chutamos diretamente nas mãos do goleiro. Estávamos um pouco enferrujados, mas melhoramos no segundo tempo”, disse o técnico alemão do Liverpool, Jürgen Klopp, sobre o jogo um tanto irregular.

O duelo entre Aston Villa e Liverpool chegou a ser dúvida até esta sexta-feira, depois que o clube de Birmingham decidiu na quinta-feira fechar seu centro de treinamento devido à sucessão de casos de covid-19.

A realização da partida acabou sendo confirmada horas antes e o Aston Villa colocou em campo uma equipe formada por jogadores da equipe sub-23, alguns até com menos de 18 anos.

Na quinta-feira, a Federação Inglesa de Futebol (FA) cancelou uma partida da Copa da Inglaterra entre Southampton e Shrewsbury Town (3ª divisão), devido aos testes positivos de vários jogadores e membros da comissão técnica da modesta equipe da terceira divisão.

O Derby County, de Wayne Rooney, da 2ª divisão, anunciou na quarta-feira que vai disputar seu jogo da FA Cup neste fim de semana em Chorley (6ª divisão) com uma equipe de jovens, após nove testes positivos em seu time principal, entre jogadores e membros da comissão técnica.

– Agüero titular? –

Na programação do final de semana, o destaque é o duelo entre Arsenal e Newcastle, duas equipes da primeira divisão.

Leicester e Manchester United enfrentarão dois times da segunda divisão no sábado, Stoke e Watford, respectivamente, enquanto no domingo o Chelsea jogará contra o modesto Morecambe (4º) e o Manchester City contra o Birmingham (da 2ª divisão).

O atacante argentino Sergio Agüero poderá ser titular nesse jogo, conforme seu técnico, Josep Guardiola, disse nesta sexta-feira.

‘El Kun’ não começa um jogo como titular desde outubro, após sofrer uma série de problemas físicos que o fizeram disputar apenas nove partidas nesta temporada.

