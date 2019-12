Liverpool vence Flamengo (1-0) e conquista seu primeiro Mundial de Clubes

O Liverpool se sagrou neste sábado campeão do Mundial de Clubes de 2019 após derrotar na final de Doha o campeão da Copa Libertadores, o Flamengo por 1 a 0, com um gol na prorrogação do atacante Roberto Firmino (99).

Em um grande jogo, com chances para os dois lados, os ‘Reds’ só conseguiram marcar aos 9 minutos da prorrogação, quando Firmino recebeu na área, se livrou da marcação, e tocou para o fundo das redes do goleiro rubro-negro Diego Alves. Trinta e oito anos depois da final do Mundial Interclubes em Tóquio de 1981, o Liverpool deu o troco na equipe brasileira.

bur/iga/psr/aam