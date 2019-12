Liverpool vence e pegará Flamengo na final do Mundial

SÃO PAULO, 18 DEZ (ANSA) – O Liverpool sofreu, mas venceu nesta quarta-feira (18) o Monterrey, em Doha, no Catar, por 2 a 1 e avançou para a final da Mundial de Clubes. O time britânico pegará o Flamengo na decisão da competição.

Os Reds abriram o placar aos 11 minutos de jogo, com Naby Keïta.

O egípcio Mohamed Salah acertou um belo passe e deixou o volante na cara do gol para anotar o primeiro do Liverpool.

O time mexicano continuou chegando com perigo e empatou dois minutos depois. Após um cruzamento dentro da área, o brasileiro Alisson fez uma bela defesa, mas Funes Mori pegou o rebote e deixou tudo igual.

Ainda na etapa inicial, o Monterrey não se intimidou e continuou pressionando o Liverpool. O atacante Dorlan Pabón, ex-jogador do São Paulo, obrigou o atual melhor goleiro do mundo a trabalhar duas vezes. Enquanto do outro lado, Marcelo Barovero também precisou salvar os mexicanos em duas ocasiões.

No segundo tempo, logo aos quator minutos, Alisson novamente salvou o Liverpool da virada. Desta vez, o goleiro saltou e fez grande defesa em uma falta cobrada por Pabón.

O Liverpool também criou com Keïta, Sadio Mané e Divock Origi, mas ninguém balançou as redes de Barovero.

Aos 39 minutos, o técnico Jürgen Klopp colocou Roberto Firmino no confronto e aos 45 o brasileiro recolocou o Liverpool na frente. Alexander-Arnold recebeu passe de Salah e cruzou rasteiro na medida para o atacante chegar na pequena área e tocar para o fundo da rede.

A aguardada decisão entre Flamengo e Liverpool acontecerá neste sábado (21) e os dois clubes vão reeditar a final do Mundial de 1981, quando a equipe carioca bateu os Reds por 3 a 0.(ANSA)