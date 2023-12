Liverpool vence Crystal Palace (2-1) e é líder provisório do Inglês; United é goleado em casa

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/12/2023 - 16:11 Para compartilhar:

O Liverpool conseguiu vencer fora de casa neste sábado (9) o Crystal Palace (2-1), resultado que coloca os ‘Reds’ na liderança provisória na abertura da 16ª rodada da Premier League em que o Manchester United sofreu uma dura derrota em casa para o Bournemouth (3-0).

Os jogadores comandados pelo técnico Jurgen Klopp tiveram de esperar até a reta final da partida para virar, depois de os ‘Eagles’ terem aberto o placar já no segundo tempo, com um pênalti convertido pelo francês Jean-Philippe Mateta (57′).

Mohamed Salah empatou o jogo marcando seu 200º gol com a camisa do Liverpool contando todas as competições, segundos depois de o ganês Jordan Ayew ter sido expulso por receber um segundo cartão amarelo (76′).

Na reta final da partida, o Palace também sofreu a perda do goleiro titular Sam Johnstone (87′), lesionado, mais um golpe na sua forte resistência.

Por fim, o jovem Harvey Elliot, no primeiro dos 10 minutos de acréscimos, marcou o gol da vitória dos visitantes com um brilhante disparo de pé esquerdo de fora da área (90’+1).

Com 37 pontos, o Liverpool é o líder provisório, à espera do jogo do Arsenal (2º, 36 pontos) que tem um desafio difícil: visita o Aston Villa (3º, 32 pontos) também neste sábado às 14h30 (horário de Brasília).

– United atropelado pelo Bournemouth –

O Bournemouth, do técnico espanhol Andoni Iraola, uma das equipes da Inglaterra em melhor fase nestas últimas semanas, fez neste sábado uma nova vítima: o Manchester United, a quem derrotou por 3 a 0 em pleno Old Trafford.

Com estes três pontos, o Bournemouth está em 13º lugar, depois de vencer quatro dos últimos cinco jogos do campeonato – o outro foi um empate contra o Aston Villa.

Apesar de serem sextos colocados na tabela, o clima é bem diferente do lado dos ‘Red Devils’, que visitam o Liverpool na próxima semana, e sem poder contar com Bruno Fernandes, suspenso.

A tônica da irregularidade do United, que vinha de uma vitória por 2 a 1 na quarta-feira fora de casa contra o Chelsea, continuou neste sábado pelo lado negativo com um ataque sem oferecer perigo e uma defesa sobrecarregada.

Em seu feudo de Old Trafford, onde se ouviam ‘olés’ irônicos vindos das arquibancadas, os donos da casa sofreram gols de Dominic Solanke (5′), do dinamarquês Philip Billing (68′) e do argentino Marcos Senesi (73′).

O placar poderia ter sido ainda mais elástico, se o VAR não tivesse acusado um toque de mão de Dango Ouattara no que seria o quarto gol (90’+2).

O Manchester United perdeu assim a oportunidade de se igualar, em caso de vitória, ao vizinho Manchester City (4º). Seu sexto lugar (27 pontos) agora é ameaçado pelo Newcastle, sétimo com um ponto a menos e que vai visitar o Tottenham no domingo.

Esta dura derrota pressiona os jogadores e o técnico Erik Ten Hag, três dias antes de um duelo em que metade da temporada estará em jogo em casa contra o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões, e uma semana antes de uma viagem não menos perigosa a Anfield.

— Jogos da 16ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

– Sábado:





Crystal Palace – Liverpool 1 – 2

Brighton – Burnley 1 – 1

Wolverhampton – Nottingham 1 – 1

Manchester United – AFC Bournemouth 0 – 3

Sheffield United – Brentford 1 – 0

Aston Villa – Arsenal

– Domingo:

(11h00) Everton – Chelsea

Fulham – West Ham

Luton Town – Manchester City

(13h30) Tottenham – Newcastle

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG





1. Liverpool 37 16 11 4 1 36 15 21

2. Arsenal 36 15 11 3 1 33 14 19

3. Aston Villa 32 15 10 2 3 34 20 14

4. Manchester City 30 15 9 3 3 36 17 19

5. Tottenham 27 15 8 3 4 29 22 7

6. Manchester United 27 16 9 0 7 18 21 -3

7. Newcastle 26 15 8 2 5 32 17 15

8. Brighton 26 16 7 5 4 33 28 5

9. West Ham 24 15 7 3 5 26 25 1

10. Chelsea 19 15 5 4 6 26 24 2

11. Brentford 19 16 5 4 7 23 22 1

12. Wolverhampton 19 16 5 4 7 21 26 -5

13. AFC Bournemouth 19 16 5 4 7 21 30 -9

14. Fulham 18 15 5 3 7 21 26 -5

15. Crystal Palace 16 16 4 4 8 15 23 -8

16. Nottingham 14 16 3 5 8 17 28 -11

17. Everton 10 15 6 2 7 18 20 -2

18. Luton Town 9 15 2 3 10 16 30 -14

19. Burnley 8 16 2 2 12 16 34 -18

20. Sheffield United 8 16 2 2 12 12 41 -29

./bds/jta/dam/eb/aam

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias