Liverpool vence Chelsea e levanta taça depois de 30 anos; United empata com West Ham

O Liverpool teve uma noite feliz em seu último jogo da temporada em Anfield: os ‘Reds’, matematicamente campeões da Premier League há quase um mês, venceram o Chelsea por 5 a 3 na 37ª rodada, com direito a entrega da tão sonhada taça.

Trinta anos se passaram desde a última vez em que o Liverpool se sagrou campeão inglês e o fechamento da temporada em casa foi perfeito, com uma vitória contra um dos grandes times do país e que está lutando para se classificar para a próxima Liga dos Campeões.

Um ponto teria permitido ao Chelsea se classificar matematicamente, mas os ‘Blues’, que garantiu sua vaga na final da Copa da Inglaterra no domingo, agora terá que esperar a última rodada para conquistar seu lugar no mais importante torneio europeu de clubes.

O time de Londres é agora o quarto, empatado em pontos com o Manchester United (3º), que mais cedo ficou no 1 a 1 em casa com o West Ham (15º). Os dois têm um ponto a mais que o Leicester, que agora é o quinto.

No domingo, o Chelsea recebe o Wolverhampton (6º) e continua precisando de um ponto para garantir a vaga na Liga dos Campeões. Também o beneficia o fato de Leicester e Manchester United se enfrentarem, em uma partida que é praticamente uma ‘final’.

O Liverpool começou com muita intensidade nesta quarta-feira. O meia guineense Naby Keita marcou o primeiro gol aos 23 minutos, com um chute forte de fora da área.

Depois de um gol anulado do Chelsea, marcado por Mason Mount, veio o segundo da equipe comandada por Jürgen Klopp por meio de Trent Alexander-Arnold (38), em uma falta direta e pouco depois o terceiro, em um escanteio que Mohamed Salah recebeu primeiro e tocou para seu companheiro Georginio Wijnaldum (43). O holandês chutou e a bola passou por entre vários jogadores do time adversário até entrar.

Pouco antes do intervalo, o francês Olivier Giroud, empurrou a bola quase em cima da linha e diminuiu para o Chelsea (45+3).

No início do segundo tempo o brasileiro Roberto Firmino desviou de cabeça um cruzamento de Alexander-Arnold e fez 4 a 1 (55).

Pouco depois Tammy Abraham voltou a diminuir (61), após um ótimo passe do americano Christian Pulisic.

O mesmo Pulisic colocou mais emoção no jogo ao marcar o terceiro para o Chelsea (73). Ele recebeu um passe de Callum Hudson-Odoi, dominou com o peito, deu uma meia-volta e chutou para o fundo das redes do Liverpool.

Mas a reação terminou aí. O Liverpool marcou o quinto gol, por meio de Alex Oxlade-Chamberlain (84), após receber um passe de Andrew Robertson.

– United decide vaga na última rodada –

Mais cedo, o Manchester United não conseguiu sair do empate em 1 a 1 em casa contra o West Ham, mas entrou na zona da Liga dos Campeões em um momento importante da temporada.

Depois de começar em quinto na rodada, o United subiu para o terceiro lugar, com os mesmos pontos do Chelsea (4º).

O West Ham abriu o placar em Old Trafford nos acréscimos do primeiro tempo, por meio de um pênalti marcado após um toque de mão de Paul Pogba na área.

Poderia ter sido interpretado como um gesto instintivo de proteção do francês diante de uma cobrança de falta, mas a revisão por meio do VAR confirmou a penalidade, que foi convertida por Michail Antonio (45+2).

O Manchester United empatou logo no início do segundo tempo (51), através de Mason Greenwood, com um chute rasteiro, após uma troca de passes com seu companheiro de equipe Anthony Martial.

o time de Ole Gunnar Solskjaer não conseguiu alcançar a vitória na segunda etapa, oferecendo pouco perigo.

Terminar entre os quatro primeiros e se classificar para a Liga dos Campeões parece ser o caminho que pode salvar a temporada do Manchester United, que no domingo passado foi eliminado pelo Chelsea nas semifinais da Copa da Inglaterra.

Já o West Ham (15º) ficou com quatro pontos acima da zona de rebaixamento e confirmou sua permanência na elite com o ponto somado nesta quinta-feira.

— Resultados da 37ª rodada da Premier League e classificação:

– Sábado:

Norwich City – Burnley 0 – 2

– Domingo:

AFC Bournemouth – Southampton 0 – 2

Tottenham – Leicester 3 – 0

– Segunda-feira:

Brighton – Newcastle 0 – 0

Sheffield United – Everton 0 – 1

Wolverhampton – Crystal Palace 2 – 0

– Terça-feira:

Watford – Manchester City 0 – 4

Aston Villa – Arsenal 1 – 0

– Quarta-feira:

Manchester United – West Ham 1 – 1

Liverpool – Chelsea 5 – 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 96 37 31 3 3 82 32 50

2. Manchester City 78 37 25 3 9 97 35 62

3. Manchester United 63 37 17 12 8 64 36 28

4. Chelsea 63 37 19 6 12 67 54 13

5. Leicester 62 37 18 8 11 67 39 28

6. Wolverhampton 59 37 15 14 8 51 38 13

7. Tottenham 58 37 16 10 11 60 46 14

8. Sheffield United 54 37 14 12 11 38 36 2

9. Burnley 54 37 15 9 13 42 48 -6

10. Arsenal 53 37 13 14 10 53 46 7

11. Everton 49 37 13 10 14 43 53 -10

12. Southampton 49 37 14 7 16 48 59 -11

13. Newcastle 44 37 11 11 15 37 55 -18

14. Crystal Palace 42 37 11 9 17 30 49 -19

15. West Ham 38 37 10 8 19 48 61 -13

16. Brighton 38 37 8 14 15 37 53 -16

17. Aston Villa 34 37 9 7 21 40 66 -26

18. Watford 34 37 8 10 19 34 61 -27

19. AFC Bournemouth 31 37 8 7 22 37 64 -27

20. Norwich City 21 37 5 6 26 26 70 -44

