Liverpool vence Brighton e chega aos 92 pontos; City goleia Newcastle

O Liverpool, matematicamente campeão da Premier League há quase duas semanas, venceu o Brighton (15º) por 3 a 1 fora de casa nesta quarta-feira, pela 34ª rodada e ainda tenta quebrar recordes na reta final desta temporada.

O egípcio Mohamed Salah abriu o placar para o Liverpool logo aos 6 minutos, depois que Naby Keita roubou uma bola e lançou na área, que o atacante aproveitou.

Momentos depois, aos 8 minutos, Salah apareceu de novo mas dando uma assistência: ele deixou uma bola em ótimas condições para Jordan Henderson, que marcou com um chute forte de fora da área.

A vitória parecia que seria tranquila para os visitantes, embora o Brighton (15º) tenha diminuído aos 45 minutos por meio do belga Leandro Trossard.

Mas o gol que garantiu a vitória do Liverpool veio novamente de Salah (76), desviando de cabeça uma cobrança de escanteio de Andrew Robertson.

“Acho que foi um jogo bom de assistir”, disse Salah depois da partida, para a Sky Sports. “Eles jogaram muito bem, fizeram um bom jogo. Marcar cedo nos deu uma certa confiança (…) Quando estava 2 a 1, eles recuperaram a confiança, mas depois que fiz o terceiro, isso nos deu tranquilidade”.

O Liverpool já tem 92 pontos e está a 8 do recorde de pontos na mesma temporada da Premier League, que pertence ao Manchester City na temporada 2017-2018, com 100. Restam quatro jogos para atingir ou superar essa marca.

– City goleia –

Aliás, o Manchester City (2º) deu um grande passo para garantir o vice desta Premier League ao golear mais cedo, por 5 a 0, o Newcastle (13º).

Com o campeonato matematicamente garantido pelo Liverpool há quase duas semanas, os ‘Citizens’ têm poucas ambições e a principal é não perder o segundo lugar.

Sua vitória sobre o Newcastle o deixa com uma vantagem de 9 pontos sobre o Chelsea (3º) e 10 sobre o Leicester (4º), no momento em que faltam apenas quatro rodadas para o final do torneio, então apenas uma hecatombe poderia evitar que o time comandado por Josep Guardiola, campeão inglês em 2018 e 2019, não tenha pelo menos o consolo do vice-campeonato nesta temporada.

O brasileiro Gabriel Jesus abriu o placar após receber na pequena área um passe de seu companheiro espanhol David Silva, aos 10 minutos.

O City ampliou em uma jogada muito semelhante, mas com o belga Kevin De Bruyne dando uma assistência para o argelino Riyad Mahrez aos 21.

O terceiro do Manchester City veio com um gol contra do argentino Federico Fernández (58) e o quarto com um tiro livre direto de David Silva (64).

O quinto e último foi marcado nos acréscimos por Raheem Sterling (90+1), que recebeu na área de David Silva, que interceptou uma bola e puxou um contra-ataque.

Com esta vitória, o City se recuperou após a derrota para o Southampton (1-0) fora de casa no domingo.

“Jogamos bem, no mesmo nível das últimas partidas. Mas hoje marcamos os gols que perdemos na última partida”, comentou após o jogo o técnico Pep Guardiola.

Em outros jogos desta quarta-feira, o Wolverhampton (6º) se complicou em sua luta para alcançar a zona da Liga dos Campeões ao perder por 1 a 0 nos acréscimos para o Sheffield United (7º), com um gol do irlandês John Egan (90+3).

Enquanto isso o West Ham (16º) não conseguiu se afastar da zona de rebaixamento ao perder também por 1 a 0 em casa para o Burnley (9º) com um gol de Jay Rodríguez.

— Jogos da 34ª rodada da Premier League (horário de Brasília) e classificação:

– Terça-feira:

Watford – Norwich City 2 – 1

Crystal Palace – Chelsea 2 – 3

Arsenal – Leicester 1 – 1

– Quarta-feira:

Manchester City – Newcastle 5 – 0

Sheffield United – Wolverhampton 1 – 0

West Ham – Burnley 0 – 1

Brighton – Liverpool 1 – 3

– Quinta-feira:

(14h00) AFC Bournemouth – Tottenham

Everton – Southampton

(16h15) Aston Villa – Manchester United

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 92 34 30 2 2 75 26 49

2. Manchester City 69 34 22 3 9 86 34 52

3. Chelsea 60 34 18 6 10 63 46 17

4. Leicester 59 34 17 8 9 64 32 32

5. Manchester United 55 33 15 10 8 56 33 23

6. Wolverhampton 52 34 13 13 8 45 37 8

7. Sheffield United 51 34 13 12 9 35 33 2

8. Arsenal 50 34 12 14 8 50 42 8

9. Burnley 49 34 14 7 13 38 46 -8

10. Tottenham 48 33 13 9 11 52 44 8

11. Everton 44 33 12 8 13 40 48 -8

12. Southampton 43 33 13 4 16 42 55 -13

13. Newcastle 43 34 11 10 13 35 50 -15

14. Crystal Palace 42 34 11 9 14 30 43 -13

15. Brighton 36 34 8 12 14 36 47 -11

16. West Ham 31 34 8 7 19 40 59 -19

17. Watford 31 34 7 10 17 31 53 -22

18. Aston Villa 27 33 7 6 20 36 62 -26

19. AFC Bournemouth 27 33 7 6 20 32 59 -27

20. Norwich City 21 34 5 6 23 26 63 -37

