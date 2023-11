Liverpool vence Brentford e cola na liderança do Inglês

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/11/2023 - 13:57 Para compartilhar:

O Liverpool derrotou o Brentford por 3 a 0 neste domingo (12) para alcançar 27 pontos e se juntar a Arsenal e Manchester City, que ainda enfrenta o Chelsea na rodada, na liderança do Campeonato Inglês.

Com esta vitória, os ‘Reds’ vão para a paralisação para o calendário Fifa na segunda posição na tabela.

O grande protagonista em Anfield foi novamente o egípcio Mohamed Salah, que balançou as redes duas vezes (39′ e 62′) e chegou a 10 gols em 12 jogos na Premier League.

O terceiro do Liverpool saiu dos pés do português Diogo Jota, o que levou a equipe a ultrapassar o Arsenal no saldo de gols (+17 contra +16) e assumir a vice-liderança.

Em outro jogo deste domingo, o Aston Villa bateu o Fulham por 3 a 1 e subiu para quinto na tabela, com 25 pontos, quatro acima do Manchester United (6º) e a cinco do Newcastle (7º). O quarto é o Tottenham, com 26 pontos.

Por sua vez, o West Ham (9º) venceu o Nottingham Forest (15º) por 3 a 2 e se mantém na luta por uma vaga nas copas europeias.

— Jogos da 12ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

– Sábado:

Wolverhampton – Tottenham 2 – 1

Crystal Palace – Everton 2 – 3

Manchester United – Luton Town 1 – 0

Arsenal – Burnley 3 – 1

AFC Bournemouth – Newcastle 2 – 0

– Domingo:

Brighton – Sheffield United 1 – 1

West Ham – Nottingham 3 – 2

Liverpool – Brentford 3 – 0





Aston Villa – Fulham 3 – 1

(13h30) Chelsea – Manchester City

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 27 11 9 0 2 28 8 20

2. Liverpool 27 12 8 3 1 27 10 17

3. Arsenal 27 12 8 3 1 26 10 16

4. Tottenham 26 12 8 2 2 24 15 9

5. Aston Villa 25 12 8 1 3 29 17 12

6. Manchester United 21 12 7 0 5 13 16 -3

7. Newcastle 20 12 6 2 4 27 13 14

8. Brighton 19 12 5 4 3 25 21 4

9. West Ham 17 12 5 2 5 21 22 -1





10. Brentford 16 12 4 4 4 19 17 2

11. Chelsea 15 11 4 3 4 17 12 5

12. Wolverhampton 15 12 4 3 5 16 20 -4

13. Crystal Palace 15 12 4 3 5 12 16 -4

14. Everton 14 12 4 2 6 14 17 -3

15. Nottingham 13 12 3 4 5 14 18 -4

16. Fulham 12 12 3 3 6 10 20 -10

17. AFC Bournemouth 9 12 2 3 7 11 27 -16

18. Luton Town 6 12 1 3 8 10 22 -12

19. Sheffield United 5 12 1 2 9 10 31 -21

20. Burnley 4 12 1 1 10 9 30 -21

