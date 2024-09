Liverpool vence Bournemouth (3-0) e assume liderança provisória da Premier League

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/09/2024 - 18:34 Para compartilhar:

O Liverpool venceu o Bournemouth em casa por 3 a 0 neste sábado (21) e é líder provisório da Premier League, empatado em 12 pontos com Aston Villa e Manchester City, que ainda tem um jogo para disputar: o de domingo contra o Arsenal.

Todos os gols foram marcados no primeiro tempo. Os dois primeiros pelo colombiano Luis Díaz, que balançou a rede duas vezes em apenas dois minutos (26′ e 28′) e o terceiro pelo uruguaio Darwin Núñez (37′), que não marcava no campeonato inglês desde o dia 4 de abril.

Nesta partida contra o Bournemouth, do técnico espanhol Andoni Iraola, Arne Slot promoveu a estreia do italiano Federico Chiesa com a camisa do Liverpool na Premier após chegar ao clube vindo da Juventus.

Os ‘Reds’ se redimem assim da derrota sofrida no campeonato no último fim de semana. O time perdeu em Anfield para o Nottingham Forest (1-0) depois de um início de Premier League impecável, com 3 vitórias, 7 gols marcados e nenhum sofrido.

Apesar desse revés, a estreia de Slot no comando do Liverpool é positiva. Além do bom início de campeonato, na última terça-feira venceu o Milan por 3 a 1 em pleno San Siro, pela primeira rodada da Liga dos Campeões.

– Chelsea, Spurs e Villa vencem –

Mais cedo o Chelsea venceu o West Ham por 3 a 0 em Londres, na abertura da rodada e agora é quarto colocado na tabela.

Depois de algumas temporadas sem rumo e sem grandes resultados, o Chelsea parece finalmente ter encontrado uma forma eficaz de jogar sob o comando do seu novo treinador, o italiano Enzo Maresca.

Graças a dois gols do senegalês Nicolas Jackson no início do jogo (4′ e 18′) e um de Cole Palmer (47′), os ‘Blues’ conquistaram a terceira vitória da temporada e chegam aos 10 pontos.

Além da subida na tabela, o Chelsea confirma uma melhoria no seu jogo e finalmente parece aproveitar o talento que possui na zona ofensiva.

Situação oposta vive a equipe do West Ham, comandada pelo ex-técnico da seleção espanhola Julen Lopetegui, que continua mostrando muitas falhas na defesa e sofreu nove gols em cinco jogos, registrando apenas uma vitória e ocupando o 14º lugar da classificação provisória, com quatro pontos.

Também neste sábado, o Tottenham aliviou a pressão sobre o técnico Ange Postecoglou ao vencer em casa o Brentford de virada por 3 a 1.

Bryan Mbeumo abriu o placar para os ‘Bees’ com um chute de primeira logo aos 22 segundos.

Mas os ‘Spurs’ reagiram rápido: Dominic Solanke marcou seu primeiro gol pelo clube (8′), Brennan Johnson fez o da virada (28′) e James Maddison garantiu os três pontos a cinco minutos do fim com seu primeiro gol desde março (85′).

O Villa também precisou de uma virada para obter sua quarta vitória em cinco jogos depois que Matheus Cunha colocou o Wolverhampton na frente no meio do primeiro tempo (25′).

Já no segundo tempo, Ollie Watkins empatou (73′) e Ezri Konsa colocou o Villa na frente quase no fim do tempo regulamentar (88′). Nos acréscimos, o ‘reserva de luxo’ Jhon Duran garantiu a vitória marcando seu quarto gol nesta temporada saindo do banco.

No encerramento da jornada o Manchester United não conseguiu passar do empate em 0 a 0 na visita ao Crystal Palace, e o ponto obtido em Londres deixa os ‘Red Devils’ numa discreta décima primeira posição, longe dos objetivos traçados.

A equipe comandada pelo técnico Erik ten Hag, que havia vencido o Southampton (3-0) fora de casa no último fim de semana, tem apenas sete pontos em 15 possíveis.

O destaque desta quinta rodada da Premier League será o jogo entre o líder City e o Arsenal, no domingo, no Etihad Stadium, em Manchester.

— Jogos da 5ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

– Sábado:

West Ham – Chelsea 0 – 3

Liverpool – AFC Bournemouth 3 – 0

Southampton – Ipswich Town 1 – 1

Leicester – Everton 1 – 1

Tottenham – Brentford 3 – 1

Fulham – Newcastle 3 – 1

Aston Villa – Wolverhampton 3 – 1

Crystal Palace – Manchester United 0 – 0

– Domingo:

(10h00) Brighton – Nottingham

(12h30) Manchester City – Arsenal

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 12 5 4 0 1 10 1 9

2. Manchester City 12 4 4 0 0 11 3 8

3. Aston Villa 12 5 4 0 1 10 7 3

4. Chelsea 10 5 3 1 1 11 5 6

5. Arsenal 10 4 3 1 0 6 1 5

6. Newcastle 10 5 3 1 1 7 6 1

7. Brighton 8 4 2 2 0 6 2 4

8. Fulham 8 5 2 2 1 7 5 2

9. Nottingham 8 4 2 2 0 4 2 2

10. Tottenham 7 5 2 1 2 9 5 4

11. Manchester United 7 5 2 1 2 5 5 0

12. Brentford 6 5 2 0 3 7 9 -2

13. AFC Bournemouth 5 5 1 2 2 5 8 -3

14. West Ham 4 5 1 1 3 5 9 -4

15. Leicester 3 5 0 3 2 6 8 -2

16. Crystal Palace 3 5 0 3 2 4 7 -3

17. Ipswich Town 3 5 0 3 2 3 8 -5

18. Southampton 1 5 0 1 4 2 9 -7

19. Everton 1 5 0 1 4 5 14 -9

. Wolverhampton 1 5 0 1 4 5 14 -9

./bds/jta/hpa/mcd/hgs/aam