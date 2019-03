Liverpool vence Bayern e completa quarteto inglês nas quartas da Champions

O finalista da temporada passada segue vivo. Após empatar em casa em 0 a 0, o Liverpool conseguiu se classificar para as quartas de final da Liga dos Campeões vencendo, nesta quarta-feira, o Bayern de Munique por 3 a 1.

O zagueiro Virgil van Dijk (com um gol e um passe decisivo) e o atacante Sadio Mané (autor de dois gols) levaram os ‘Reds’ à próxima fase pela segunda vez consecutiva.

Com a classificação do time comandado por Jürgen Klopp, quatro times ingleses estão nas quartas de final: Manchester United, Tottenham, Manchester City, além do próprio Liverpool.

– Equilíbrio no primeiro tempo –

A partida começou com as duas equipes arriscando pouco e evitando se expor, cientes da qualidade do adversário.

A primeira polêmica aconteceu aos 10 minutos quando Niklas Süle derrubou Lewandowski na área e a torcida pediu pênalti.

O Liverpool levou outro susto três minutos depois, quando perdeu o volante Jordan Henderson, capitão da equipe, que caiu no chão com dores no pé esquerdo e foi substituído pelo brasileiro Fabinho.

Aos 24, outro brasileiro, o atacante Roberto Firmino chutou de longe mas a bola foi pela linha de fundo, à esquerda do goleiro Manuel Neuer.

Dois minutos depois, seu companheiro Sadio Mané pediu a bola e recebeu um lançamento longo de Van Dijk. De costas fez um belo giro driblando Neuer, que havia saído mal até a entrada da área. O senegalês deu um toque por cima e mandou para o fundo das redes.

O Bayern, comandado pelo técnico Niko Kovac, continuou tendo mais posse de bola, mas sem oferecer muito perigo como aos 29 minutos, quando Lewandowski chutou de longe e o goleiro brasileiro Alisson defendeu tranquilo.

Mas dez minutos depois o time alemão deu esperanças à sua torcida. O meia Serge Gnabry fez uma jogada em velocidade pela direita e cruzou rasteiro. O camaronês Joël Matip tentou afastar antes da chegada do atacante polonês Lewandowski mas acabou fazendo contra e deixando tudo igual.

Por ter sofrido um gol em casa, só a vitória interessava ao Bayern, que partiu para cima. Quase no fim do primeiro tempo (43), Alaba chutou no canto mas Alisson defendeu, bem posicionado.

– Mané e Van Dijk desencantam –

O segundo tempo começou sem que o Liverpool se fechasse atrás. Logo aos 4 minutos o atacante egípcio Mohamed Salah deu um chute forte que foi defendido com um soco por Neuer, usando os dois punhos.

O Bayern respondeu com Gnabry que fez uma jogada em velocidade pela direita e cruzou buscando Lewandowski, mas nenhum jogador do time alemão chegou a tempo para concluir.

Aos 23 minutos, um banho de água fria esfriou a reação do time da Baviera. Milner cobrou escanteio e o zagueiro holandês Van Dijk subiu mais que os zagueiros Hummels e Javi Martínez cabeceando forte para o fundo das redes.

O Bayern sentiu o baque com o gol, que o obrigava a marcar dois nos vinte minutos restantes.

Aos 38 do segundo tempo, a classificação da equipe inglesa foi decretada. Origi, que tinha acabado de entrar, acionou Salah, que levantou na área com um belo toque com a parte externa do pé esquerdo para Mané. O senegalês conseguiu se esticar e desviar de cabeça, fazendo 3 a 1.

No final do jogo o lateral Robertson levou um cartão amarelo por uma falta desnecessária e por isso não joga o primeiro confronto da próxima fase.

O Bayern terá que esperar mais um ano para tentar conquistar a competição que não vence desde 2013, e pela primeira vez desde 2011 fica fora das quartas de final.

Com a presença do técnico da Alemanha Joachim Löw no estádio, não foi dessa vez que Boateng, Hummels e Müller (que cumpriu suspensão) conseguiram mostrar que ele tomou a decisão errada ao descartá-los da seleção em nome de uma renovação.

Já o Liverpool, com uma defesa sólida e um trio de ataque mais eficiente a cada semana, começa a sonhar e quer chegar mais longe para apagar o pesadelo da final perdida para o Real Madrid (3-1) em 2018.

E o técnico Jürgen Klopp conseguiu se vingar da derrota na final da Champions de 2013 quando dirigia o Borussia Dortmund contra o Bayern.

Além dos ingleses Manchester United, Tottenham, Manchester City e Liverpool, outros quatro garantiram a vaga na próxima fase: Ajax, Porto, Juventus e Barcelona.

O sorteio dos jogos das quartas de final está previsto para sexta-feira.

cpb-mca/gf/aam