Liverpool vai pedir R$ 105 milhões para liberar Wijnaldum ao Barcelona, diz jornal Valor em libras é de 15 milhões. Com um ano de contrato a cumprir nos Reds, holandês é um dos principais alvos de Ronald Koeman na janela do Barça

A ida de Georginio Wijnaldum ao Barcelona tem um preço: 15 milhões de libras (R$ 105,7 milhões), de acordo com apuração do ‘Mirror’. O meia de 29 anos é um dos principais alvos de transferência do clube espanhol para a próxima temporada.

Ronald Koeman passou a colocar Wijnaldum como um dos principais objetivos do Barça após deixar Rakitic e Vidal fora dos planos.

Apesar do valor pedido pelos ingleses ser menor que a avaliação de mercado do holandês (40 milhões de libras, de acordo com o site especializado ‘Transfermarkt’), o Barça espera conseguir negociá-lo por 10 milhões de libras (R$ 70,4 milhões).

Ainda de acordo com a publicação, o Liverpool tem consciência de que perdeu a batalha para manter Wijnaldum no clube e não quer liberá-lo de graça na próxima temporada, o que pode facilitar a negociação entre os dois clubes.

