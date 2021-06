Liverpool tenta ‘dar chapéu’ no Real Madrid pela contratação de Mbappé Clube da Inglaterra promete brigar com os espanhóis pela contratação do jogador de 22 anos, que tem mais um ano de vínculo com o PSG. Atleta pretende sair da equipe francesa

Um dos principais nomes em atividade no futebol mundial, o atacante Kylian Mbappé tem somente mais um ano de contrato com o Paris Saint-Germain. E sem renovar seu vínculo, o atleta, que é alvo do Real Madrid, ganhou mais um pretendente. Segundo a imprensa inglesa, o Liverpool é o novo interessado.

+ Verstappen lidera segundo treino livre e é o mais rápido do dia; Hamilton é 4º

+ Projeto de torcedores acionistas da Inter é lançado na Itália

+ Fluminense lança camisa branca em homenagem aos 115 anos do primeiro título Carioca; veja as imagens

De acordo com o jornal “Daily Star”, os Reds querer “dar um chapéu” nos Merengues e levar a estrela francesa ao Anfield. Depois de uma temporada abaixo do esperado, a equipe de Jürgen Klopp busca retomar o protagonismo nacional e também no âmbito europeu.

A novela envolvendo o contrato de Mbappé já dura algum tempo. Enquanto o clube francês segue tentando renovar com o jogador, o camisa 7 do PSG parece inclinado a deixar Paris. Caso não estenda o acordo, o atleta poderá assinar de graça já a partir do primeiro dia de 2022.

Em Madri, porém, há otimismo pela chegada do jogador ao conjunto de Florentino Pérez. De acordo com o jornal “Sport”, o Real Madrid entende que a vontade de Mbappé é de atuar no clube merengue, por quem já demonstrou ter grande carinho.

Veja também