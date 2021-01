Liverpool supera West Ham e volta às primeiras posições do Inglês

O Liverpool retornou às primeiras posições do Campeonato Inglês ao vencer o West Ham por 3 a 1, neste domingo, favorecido também pela derrota do Leicester para o Leeds, na 21ª rodada da competição.

Os gols dos Reds foram marcados pelo egípcio Mohamed Salah (duas vezes, 57 e 68) e o holandês Georginio Wijnaldum (84), enquanto Craig Dawson (87) descontou para a equipe de Londres.

Com esta vitória sobre o quinto colocado, o time de Jürgen Klopp chega a 40 pontos, um a menos que o vice-líder Manchester United, que no sábado ficou no empate sem gols com o Arsenal (10º), e a quatro do líder Manchester City, que tem um jogo a menos e que na véspera derrotou por 1 a 0 o lanterna Sheffield United (20º).

O Liverpool assumiu a terceira posição que pertencia ao Leicester, que neste domingo perdeu de virada por 3 a 1 para o Leeds (12º com um jogo a menos).

Antes, na partida que abriu a jornada deste domingo, o Chelsea (7º) superou o Burnley (16º) por 2 a 0, com gols dos espanhóis César Azpilicueta e Marcos Alonso.

— Programação e resultados da 21ª rodada do Campeonato Inglês

– Sábado:

Everton – Newcastle 0 – 2

West Bromwich – Fulham 2 – 2

Manchester City – Sheffield United 1 – 0

Crystal Palace – Wolverhampton 1 – 0

Arsenal – Manchester United 0 – 0

Southampton – Aston Villa 0 – 1

– Domingo:

Chelsea – Burnley 2 – 0

Leicester – Leeds 1 – 3

West Ham – Liverpool 1 – 3

Brighton – Tottenham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 44 20 13 5 2 37 13 24

2. Manchester United 41 21 12 5 4 37 27 10

3. Liverpool 40 21 11 7 3 43 24 19

4. Leicester 39 21 12 3 6 37 25 12

5. West Ham 35 21 10 5 6 31 27 4

6. Tottenham 33 19 9 6 4 34 20 14

7. Chelsea 33 21 9 6 6 35 23 12

8. Everton 33 19 10 3 6 29 24 5

9. Aston Villa 32 19 10 2 7 34 21 13

10. Arsenal 31 21 9 4 8 26 20 6

11. Southampton 29 20 8 5 7 27 25 2

12. Leeds 29 20 9 2 9 35 36 -1

13. Crystal Palace 26 21 7 5 9 25 36 -11

14. Wolverhampton 23 21 6 5 10 21 30 -9

15. Newcastle 22 21 6 4 11 21 34 -13

16. Burnley 22 20 6 4 10 13 26 -13

17. Brighton 18 20 3 9 8 22 29 -7

18. Fulham 14 20 2 8 10 17 29 -12

19. West Bromwich 12 21 2 6 13 17 50 -33

20. Sheffield United 8 21 2 2 17 12 34 -22

