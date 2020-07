Liverpool supera Aston Villa e garante primeira vitória como campeão inglês

A primeira vitória do Liverpool como recém-sagrado campeão da Premier League aconteceu. A equipe de Anfield derrotou por 2 a 0 o Aston Villa, neste domingo pela 33ª rodada da competição, e deu sequência à meta de quebrar recordes na temporada.

Com o título matematicamente conquistado há 10 dias, os Reds reencontraram o caminho da vitória, após o duro tropeço (derrota por 4 a 0) na quinta-feira diante do Manchester Cty.

Neste domingo, o Liverpool sofreu para encontrar o caminho do gol, tendo que esperar até a parte final do segundo tempo para construir a vitória com gols do senegalês Sadio Mané (71′) e Curtis Jones (89′).

O Liverpool aumentou para 24 sua sequência de vitórias seguidas em casa, um recorde absoluto da Premier League. Em Anfield, já são 57 jogos consecutivos sem derrota na competição, ainda longe do recorde de 86 jogos do Chelsea (2004-2008).

Com 89 pontos e cinco rodadas a disputar, o Liverpool está a 11 pontos do recorde de maior pontuação em uma temporada, que pertence ao Manchester City de 2017-2018 (100 pts).

Na tabela, o campeão abriu provisoriamente 23 pontos de vantagem sobre o Manchester City (2º), que encara ainda neste domingo o Southampton (14º).

O Aston Villa (18º) segue a um ponto de sair da zona de rebaixamento e terá uma reta final de temporada dramática na briga pela permanência na elite do futebol inglês.

— Programação e resultados da 33ª rodada do Campeonato Inglês:

– Sábado:

Norwich City – Brighton 0 – 1

Leicester – Crystal Palace 3 – 0

Manchester United – AFC Bournemouth 5 – 2

Wolverhampton – Arsenal 0 – 2

Chelsea – Watford 3 – 0

– Domingo:

Burnley – Sheffield United 1 – 1

Newcastle – West Ham 2 – 2

Liverpool – Aston Villa 2 – 0

Southampton – Manchester City

– Segunda-feira:

(16h00) Tottenham – Everton

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 89 33 29 2 2 72 25 47

2. Manchester City 66 32 21 3 8 81 33 48

3. Leicester 58 33 17 7 9 63 31 32

4. Chelsea 57 33 17 6 10 60 44 16

5. Manchester United 55 33 15 10 8 56 33 23

6. Wolverhampton 52 33 13 13 7 45 36 9

7. Arsenal 49 33 12 13 8 49 41 8

8. Sheffield United 48 33 12 12 9 34 33 1

9. Burnley 46 33 13 7 13 37 46 -9

10. Tottenham 45 32 12 9 11 51 44 7

11. Everton 44 32 12 8 12 40 47 -7

12. Newcastle 43 33 11 10 12 35 45 -10

13. Crystal Palace 42 33 11 9 13 28 40 -12

14. Southampton 40 32 12 4 16 41 55 -14

15. Brighton 36 33 8 12 13 35 44 -9

16. West Ham 31 33 8 7 18 40 58 -18

17. Watford 28 33 6 10 17 29 52 -23

18. Aston Villa 27 33 7 6 20 36 62 -26

19. AFC Bournemouth 27 33 7 6 20 32 59 -27

20. Norwich City 21 33 5 6 22 25 61 -36

