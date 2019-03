Liverpool sofre para vencer Fulham mas recupera liderança

O Liverpool sofreu para vencer o Fulham por 2 a 1 fora de casa neste domingo, e conseguiu somar três pontos que lhe devolveram a liderança da Premier League, com dois pontos a mais que o Manchester City, cujo clássico com o Manchester United foi adiado para 24 de abril.

O senegalês Sadio Mané abriu o placar para os Reds na primeira etapa (26), mas o holandês Ryan Babel empatou para o Fulham faltando pouco mais de 15 minutos para o fim (74).

Mas James Milner deu a vitória à equipe comandada por Jürgen Klopp ao converter um pênalti cometido pelo goleiro espanhol Sergio Rico sobre Mané (81).

Em Craven Cottage, perto de Londres, o técnico alemão quase repetiu a equipe que na quarta-feira passada conseguiu em Munique a brilhante classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões, mas longe de oferecer o rendimento mostrado na Alemanha (com triunfo de 3 a 1 contra o Bayern), os ‘Reds’ se mostraram ineficazes apesar de ter a posse de bola (63%, com 16 chutes a gol).

Em um momento da temporada em que Mané parece ser o homem mais em forma do trio de atacantes (junto com o egípcio Mohamed Salah e o brasileiro Roberto Firmino), o senegalês voltou a ser determinante, como já foi em Munique quando fez dois gols. Desta vez marcou o primeiro e provocou o pênalti que acabaria dando o triunfo a sua equipe.

Com esse resultado, o Liverpool passou a ter uma vantagem de dois pontos sobre o Manchester City, que tem um jogo a menos, o clássico contra o United que foi adiado porque as duas equipes disputaram as quartas de final da FA Cup: os Citizens se classificaram para as semifinais depois de superar por 3 a 2 o Swansea e os ‘Red Devils’ foram eliminados ao perder por 2 a 1 para o Wolverhampton.

– Sábado:

West Ham – Huddersfield Town 4 – 3

Burnley – Leicester 1 – 2

AFC Bournemouth – Newcastle 2 – 2

– Domingo:

Fulham – Liverpool 1 – 2

Everton – Chelsea

– Quarta-feira:

(16h00) Manchester United – Manchester City

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 76 31 23 7 1 70 18 52

2. Manchester City 74 30 24 2 4 79 21 58

3. Tottenham 61 30 20 1 9 57 32 25

4. Arsenal 60 30 18 6 6 63 39 24

5. Manchester United 58 30 17 7 6 58 40 18

6. Chelsea 57 29 17 6 6 50 31 19

7. Wolverhampton 44 30 12 8 10 38 36 2

8. Watford 43 30 12 7 11 42 44 -2

9. West Ham 42 31 12 6 13 41 46 -5

10. Leicester 41 31 12 5 14 40 43 -3

11. AFC Bournemouth 38 31 11 5 15 43 56 -13

12. Everton 37 30 10 7 13 41 42 -1

13. Newcastle 35 31 9 8 14 31 40 -9

14. Crystal Palace 33 30 9 6 15 36 41 -5

15. Brighton and Hove Alb 33 29 9 6 14 32 42 -10

16. Southampton 30 30 7 9 14 34 50 -16

17. Burnley 30 31 8 6 17 35 59 -24

18. Cardiff City 28 30 8 4 18 27 57 -30

19. Fulham 17 31 4 5 22 29 70 -41

20. Huddersfield Town 14 31 3 5 23 18 57 -39

